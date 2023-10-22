Экономьте на счетах. Как бесплатно обменять старую лампочку на новую LED-лампу

Каждый совершеннолетний гражданин Украины может бесплатно получить пять светодиодных ламп взамен старых ламп накаливания.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Евроинтеграционный портал, сайт Министерства экономики Украины, Правительственный портал, постановление Кабмина №25 "О реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электроэнергии в Украине", сайт "Дія".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что украинцам нужно знать о программе бесплатного обмена ламп накаливания на LED-лампы, внедренной Кабинетом министров и Европейским Союзом.

Что известно о программе

В январе текущего года Кабинет министров принял постановление "О реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электрической энергии в Украине".

Оно запустило программу, целью которой является уменьшение нагрузки на энергосистему путем замены ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы в домах украинцев.

Известно, что программа была инициирована в конце 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержана президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Эксперты уверены, что массовая замена старых ламп на энергосберегающие позволит снизить потребление электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему. Это поможет значительно сократить дефицит электроэнергии в системе.

"Программа обмена ламп направлена на снижение нагрузки на отечественную энергосистему. Особенно это актуально в зимний период, когда потребление электроэнергии увеличивается. Мы благодарны всем, кто уже присоединился к правительственной инициативе и своими действиями поддержал энергетический фронт страны. Напомню, что граждане обменяли уже больше 20 млн ламп", - подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Кто может принять участие в программе

Обменять пять обычных ламп накаливания (с вольфрамовой спиралью) на пять светодиодных (LED) ламп двух типов цоколя - Е27 (стандартный) и Е14 (малый, миньон) - могут все граждане Украины в возрасте от 18 лет (нужно иметь паспорт и налоговый номер).

Кроме физических лиц к программе присоединились объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), медицинские учреждения, школы и учреждения культуры Украины.

Программа действует в 23 областных центрах и 120 районных населенных пунктах.

Недавно чиновники рассказали, что юридические лица сделали заказы и обменяли в отделениях "Укрпочты" более 1 млн. энергосберегающих ламп.

Наиболее активно пользуются этой возможностью в Черниговской, Житомирской и Ровенской областях.

Уточняется, что все юридические лица могут обменять:

по 3 лампы на 10 кв. метров в аудиториях, процедурных палатах, помещениях жилищного фонда управляющего многоквартирного дома, ОСМД

по 2 лампы на 10 кв. метров для мест общего пользования

Как подать заявку

Обмен ламп осуществляется в отделениях "Укрпочты" и только один раз. Это можно сделать двумя способами:

физически придя в отделение (без предварительной регистрации) - тогда лампы обменяют только при их наличии

подав заявление об обмене в приложении "Дія" - тогда вы сможете забрать лампы после получения уведомления об их наличии

Чтобы подать заявление об обмене ламп физическому лицу нужно:

авторизироваться в приложении "Дія"

выбрать из предлагаемых услуг "Обмен лампочек"

указать контактный номер телефона

указать отделение "Укрпочты", в котором будет удобно получить лампы

указать тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить

После этого вы получите push-уведомление, что лампы - в выбранном отделении "Укрпочты" и можно их забрать. Если в течение пяти рабочих дней вы этого не сделаете, заявление аннулируется.

Инфографика (eu-ua.kmu.gov.ua)

Чтобы подать заявление об обмене ламп юридическому лицу нужно:

авторизироваться на портале "Дія" с помощью КЭП юридического лица

проверить информацию о предприятии

перейти в раздел "Услуги" и выбрать "Обмен лампочек"

начать заполнение запроса на потребность

указать площадь в калькуляторе (чтобы увидеть лимит)

в пределах лимита выбрать количество и типы ламп

поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания

указать местонахождение организации

проверить и подтвердить данные по сформированному запросу

подписать запрос на потребность КЭПом юридического лица

В течение недели после подачи заявки представители "Укрпочты" свяжутся с вами по указанному номеру телефона и предоставят дальнейшие инструкции по получению энергосберегающих ламп.