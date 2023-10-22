Экономьте на счетах. Как бесплатно обменять старую лампочку на новую LED-лампу
Каждый совершеннолетний гражданин Украины может бесплатно получить пять светодиодных ламп взамен старых ламп накаливания.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что украинцам нужно знать о программе бесплатного обмена ламп накаливания на LED-лампы, внедренной Кабинетом министров и Европейским Союзом.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Евроинтеграционный портал, сайт Министерства экономики Украины, Правительственный портал, постановление Кабмина №25 "О реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электроэнергии в Украине", сайт "Дія".
Что известно о программе
В январе текущего года Кабинет министров принял постановление "О реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электрической энергии в Украине".
Оно запустило программу, целью которой является уменьшение нагрузки на энергосистему путем замены ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы в домах украинцев.
Известно, что программа была инициирована в конце 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержана президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
Эксперты уверены, что массовая замена старых ламп на энергосберегающие позволит снизить потребление электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему. Это поможет значительно сократить дефицит электроэнергии в системе.
"Программа обмена ламп направлена на снижение нагрузки на отечественную энергосистему. Особенно это актуально в зимний период, когда потребление электроэнергии увеличивается. Мы благодарны всем, кто уже присоединился к правительственной инициативе и своими действиями поддержал энергетический фронт страны. Напомню, что граждане обменяли уже больше 20 млн ламп", - подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.
Кто может принять участие в программе
Обменять пять обычных ламп накаливания (с вольфрамовой спиралью) на пять светодиодных (LED) ламп двух типов цоколя - Е27 (стандартный) и Е14 (малый, миньон) - могут все граждане Украины в возрасте от 18 лет (нужно иметь паспорт и налоговый номер).
Кроме физических лиц к программе присоединились объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), медицинские учреждения, школы и учреждения культуры Украины.
Программа действует в 23 областных центрах и 120 районных населенных пунктах.
Недавно чиновники рассказали, что юридические лица сделали заказы и обменяли в отделениях "Укрпочты" более 1 млн. энергосберегающих ламп.
Наиболее активно пользуются этой возможностью в Черниговской, Житомирской и Ровенской областях.
Уточняется, что все юридические лица могут обменять:
- по 3 лампы на 10 кв. метров в аудиториях, процедурных палатах, помещениях жилищного фонда управляющего многоквартирного дома, ОСМД
- по 2 лампы на 10 кв. метров для мест общего пользования
Как подать заявку
Обмен ламп осуществляется в отделениях "Укрпочты" и только один раз. Это можно сделать двумя способами:
- физически придя в отделение (без предварительной регистрации) - тогда лампы обменяют только при их наличии
- подав заявление об обмене в приложении "Дія" - тогда вы сможете забрать лампы после получения уведомления об их наличии
Чтобы подать заявление об обмене ламп физическому лицу нужно:
- авторизироваться в приложении "Дія"
- выбрать из предлагаемых услуг "Обмен лампочек"
- указать контактный номер телефона
- указать отделение "Укрпочты", в котором будет удобно получить лампы
- указать тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить
После этого вы получите push-уведомление, что лампы - в выбранном отделении "Укрпочты" и можно их забрать. Если в течение пяти рабочих дней вы этого не сделаете, заявление аннулируется.
Инфографика (eu-ua.kmu.gov.ua)
Чтобы подать заявление об обмене ламп юридическому лицу нужно:
- авторизироваться на портале "Дія" с помощью КЭП юридического лица
- проверить информацию о предприятии
- перейти в раздел "Услуги" и выбрать "Обмен лампочек"
- начать заполнение запроса на потребность
- указать площадь в калькуляторе (чтобы увидеть лимит)
- в пределах лимита выбрать количество и типы ламп
- поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания
- указать местонахождение организации
- проверить и подтвердить данные по сформированному запросу
- подписать запрос на потребность КЭПом юридического лица
В течение недели после подачи заявки представители "Укрпочты" свяжутся с вами по указанному номеру телефона и предоставят дальнейшие инструкции по получению энергосберегающих ламп.
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