Ці прилади варто вимкнути, щоб не переплачувати за світло
Уже кілька днів поспіль в Україні фіксують нижчу за нуль температуру. У зв'язку з цим відбувається й дефіцит в енергосистемі, тож українців закликають знизити рівень споживання. Це можна зробити, дотримуючись простих рекомендацій.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис YASNO у Facebook розповідає, як споживати менше електрики та які прилади найбільше її "тягнуть".
Прості поради
Щоб зменшити навантаження на енергосистему, потрібно:
- ощадливо споживати електроенергію з 09:00 до 19:00
- не користуватись потужними приладами у найкритичніші години, тобто з 17:00 до 19:00
- вимикати світло у кімнатах, коли там нікого немає
- не вмикати одночасно багато енергозатраних приладі. Це допоможе трансформаторам витримати стрибок напруги та запобігти локальним аваріям.
- зменшити час роботи обігрівачів, бойлерів, за можливості ставити прання у нічні години
Які прилади споживають найбільше електроенергії
Зазвичай це стосується побутових приладів. Ось список із ними та кількістю спожитої електрики:
- електрична плита - 3,5 кВт-год
- кондиціонер - 3 кВт-год
- фен - 2,2 кВт-год
- електрочайник - 2,2 кВт-год
- праска - приблизно 2,2 кВт-год
- бойлер - приблизно 2 кВт-год
- пилосос - приблизно 2 кВт-год
- електрична духова піч - 1,6 кВт-год
- кавова машина - 1,5 кВт-год
- мікрохвильова піч - 0,8 кВт-год
- пральна машина - 0,7 кВт-год
- обігрівач - 0,7 кВт-год
Прилади, які споживають найбільше електроенергії (інфографіка: facebook.com/yasno.com.ua)
Раніше ми розповідали, як обміняти стару лампочку на нову LED-лампу й економити на електроенергії.
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