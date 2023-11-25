Ці прилади варто вимкнути, щоб не переплачувати за світло

Уже кілька днів поспіль в Україні фіксують нижчу за нуль температуру. У зв'язку з цим відбувається й дефіцит в енергосистемі, тож українців закликають знизити рівень споживання. Це можна зробити, дотримуючись простих рекомендацій.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис YASNO у Facebook розповідає, як споживати менше електрики та які прилади найбільше її "тягнуть".