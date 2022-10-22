Эти предметы в доме не следует чистить уксусом, чтобы не повредить

Белый уксус является незаменимым продуктом, когда речь идет об очищении. Кроме того, что это экономичный продукт, он является эффективной альтернативой бытовым химическим средствам. Однако кислотность этого чистящего средства может повредить определенные предметы.

Что нельзя очищать белым уксусом - читайте ниже .

Как пишет SantePlus, благодаря своим пятновыводящим и антибактериальным свойствам белый уксус можно использовать для очищения предметов в доме и смягчения белья и придания определенным предметам чистоты.

Это один из немногих средств, который эффективно удаляет грязь из туалетов, кухонь и избавляет от неприятных запахов.

Что нельзя чистить

В частности, есть ряд предметов, которые никогда не должны контактировать с белым уксусом.

Электронные устройства

Белый уксус - не самый лучший союзник для очистки электронных устройств, таких как компьютеры, телевизоры и планшеты. Это может повредить экран и некоторые важные компоненты.

Для очищения нужно использовать только влажную ткань из микрофибры.

Мебель и деревянный пол

Специалисты говорят, что белый уксус нельзя использовать для обработки древесины. Кислотность уксуса легко удаляет защитный слой древесины, обесцвечивает и оставляет неприглядные следы.

Поэтому, если у вас есть деревянное покрытие или другие декоративные предметы, изготовленные из этого материала, пройдите только шваброй или мягкой тряпкой.

Натуральные камни и мраморные покрытия

Нельзя использовать белый уксус на мраморе или граните. Это может привести к изменению цвета материала и оставить тусклые пятна на поверхности. Так же не рекомендуется мыть плитку из натурального камня этим средством.

Также избегайте использования аммиака или лимона, которые могут вызвать такие же эффекты.

Медные предметы

Этот материал не поддерживает кислотность продукта, что может привести к потере блеска. Чтобы очистить медные кастрюли, выберите вместо этого смесь горячей воды и мыла. Замочите в этом растворе предметы, которые нужно очистить.