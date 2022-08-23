Ці предмети в будинку найбрудніші: їх регулярно забувають помити навіть чистюлі

Прибирання в будинку проводиться для чистоти, адже саме з неї починається наше здоров'я. У кожного є свій план з прибирання будинку і навіть графік миття різних поверхонь. Ми витираємо пил, включаємо пилосос, миємо кухню і санвузол.

Але в кожному будинку є речі, про які в процесі прибирання регулярно забувають. Які саме, розповіли в Limon.

Пульт від телевізора

Якщо ви не користуєтеся цим досягненням техніки дуже часто, то і під час прибирання вам не приходить в голову його помити. На перший погляд, він здається чистим.

Але на пульті залишаються жирні сліди, рогові лусочки шкіри, а це служить відмінною середовищем для розмноження бактерій. Візьміть у звичку протирати пульт хоча б раз на тиждень вологими серветками.

Дверні ручки

Чомусь цю частину інтер'єру часто обходять стороною під час прибирання і до дверних ручок справа доходить тільки при митті самих дверей. Але дверними ручками користуються всі члени сім'ї, регулярно. Особливо швидко забруднюються ручки на кухню, у ванну і туалет.

Дверні ручки потрібно протирати частіше, ніж ви миєте підлогу, через те, що на них осідають бактерії, віруси та інші патогени.

Шторка у ванній

Шторку у ванній потрібно мити або прати регулярно і не рідше двох разів на місяць. У ванній тепло і волого, штора часто мокра від води, а це ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Якщо на шторці з'явилися від води жовто-коричневі плями, то замочіть її в лимонній кислоті або оцті. Потім візьміть соду, губку та очистіть як слід.

Губка для посуду

Як часто ви її міняєте? Коли вона стала страшна і в руки її взяти вже неможливо? Не чекайте, поки губка втратить свій вигляд і міняйте її не рідше разу на тиждень. Адже губка - ідеальне місце для розмноження бактерій.

Обробна дошка

Кухонні дошки потрібно регулярно обробляти дезинфікуючим засобом, а раз на рік - їх потрібно міняти. На пластиці та на дереві утворюються мікротріщини, в яких розмножуються бактерії.