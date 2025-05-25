Эти позы во время сна свидетельствуют о стрессе: есть ли среди них ваша?

Как стресс влияет на позу сна

Исследование показало, что стресс является главным нарушителем хорошего ночного отдыха. И во многих случаях поза сна может говорить больше, чем вы думаете.

"Поза, которую вы бессознательно принимаете ночью, может отражать то, в каком состоянии ваша нервная система", - говорит Карлос Нуньес, доктор медицинских наук.

Когда мы находимся в стрессе, активируется реакция "бей или беги", или симпатическая нервная система.

По словам психолога Николь Мошфег, именно эта реакция вызывает ряд различных физических и химических реакций в мозге и теле, предназначенных помочь организму подготовиться и реагировать на опасность.

Это включает такие вещи, как учащение сердечного ритма, тяжесть в дыхании, кровяное давление и мышечное напряжение. В результате этих физических ощущений и химических реакций, телу может быть трудно расслабиться. Поэтому это может побудить человека попытаться успокоиться, а именно спать в более защитной позе.

"Человек, который обнимает подушку или крепко сворачивается калачиком, может бессознательно пытаться воссоздать успокаивающие ощущения безопасности", - добавила эксперт.

Позы во время сна, которые могут свидетельствовать о стрессе

Положение плода

Поза для сна на боку, с коленями и руками, прижатыми к груди, является одной из самых распространенных поз в периоды высокого стресса. Это своего рода самоуспокоение - защитный инстинкт, подобный сворачиванию калачиком для безопасности.

Люди, которые часто принимают плотно свернутую позу эмбриона, могут быть более эмоционально чувствительными или тревожными. Чем плотнее свернутая поза, тем больше их тело может сигнализировать о желании защиты или комфорта.

Положение лицом вниз

Люди, которые спят на животе, особенно те, кто раскидывает руки или обнимает подушку, могут казаться беззаботными, но это тоже может быть признаком стресса.

Поза "свободного падения" связана с внутренним стрессом или потребностью в контроле. Это уязвимая позиция, которая может отражать повышенное напряжение, даже если спящий человек выглядит расслабленным.

Сон со сжатыми кулаками

Если вы спите со сжатыми кулаками, есть большая вероятность, что вы также сжимаете челюсть или скрежещете зубами и просыпаетесь с болью в руках и челюсти.

Физическое напряжение во время сна может свидетельствовать о стрессе, особенно если вы также видите тревожные сны.

Постоянная смена позиций

Некоторые люди не имеют обычной позы для сна, потому что проводят ночь, переворачиваясь и меняя положение в постели.

Как правило, когда люди испытывают стресс или тревогу, их сон становится более нарушенным или фрагментированным, что может привести к постоянному движению ночью. Иногда это также может свидетельствовать о других основных заболеваниях, таких как синдром беспокойных ног.