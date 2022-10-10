Эти распространенные ошибки делают волосы ломкими: чего следует избегать

Вредные привычки в уходе за волосами оказывают негативное влияние на его состояние. Женщины ежедневно совершают много ошибок, даже не замечая этого.

Чтобы иметь идеальный вид, нужно иметь ухоженные и блестящие волосы. Иногда даже дорогие средства для волос не могут сделать их идеальными.

Каких ошибок следует избегать

Неправильное мытье волос

Среди основных средств ухода за волосами есть его мытье. Если у человека тонкие волосы, то они склонны к жирности. Поэтому мыть его рекомендовано три раза в неделю.

Сухие и вьющиеся волосы желательно мыть один раз в неделю.

Чрезмерное использование средств

Независимо от того, прямые у вас, или вьющиеся волосы, чрезмерное использование средств по уходу может навредить. Рекомендуется соблюдать количество, указанное на упаковке средства.

Слишком горячая вода вредит волосам

Мыть головы слишком горячей водой - одна из худших привычек. Эту ошибку часто допускают из-за того, что волосы моют одновременно с телом. Чрезмерная температура может не только повредить волосы, но и сделать их ломкими и грубыми. Потому рекомендуется мыть теплой водой.

Плохо нанесенный кондиционер делает волосы жирными

Кондиционер позволяет распутать волосы и сделать их более эластичными. Независимо от того, какой длины волосы, не рекомендуется пропускать это увлажняющее средство.

Однако важно равномерно нанести средство на волосы. После 2-3 минут можно его средство. Важно помнить, если нанести кондиционер на корни, то волосы будут быстро жирнеть.

Сон с мокрыми волосами

Эта ошибка часто допускается и может иметь серьезные последствия для волос. Мокрые волосы очень хрупкие, поэтому от движений и давления на подушку, они очень ломаются.