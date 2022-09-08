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Ця натуральна олія допоможе запобігти випаданню волосся: як користуватися

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Четвер 08 вересня 2022 13:49
Ця натуральна олія допоможе запобігти випаданню волосся: як користуватися Олія розмарину допоможе мати розкішне волосся (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Багато людей стикаються з проблемою виснаження і випадання волосся.

Мати відмінну шевелюру вам допоможе олія розмарину, пише Express.

Розмарин є універсальною і популярною травою, яка використовується в харчових продуктах і ароматерапії, а також в ліках.

Можливо, це не перше масло, яке приходить на розум при виборі хорошого засобу для догляду за волоссям, але дослідження все частіше розкривають довгий список переваг, які воно може надати на шкіру голови.

Використання масла розмарину для волосся швидко стало тенденцією в Instagram і TikTok, де багато хто стверджує, що це продукт, який може запобігти випаданню волосся і стимулювати його ріст.

Ця натуральна олія допоможе запобігти випаданню волосся: як користуватисяМасло розмарину відмінно підходить для зміцнення волосся (express.co.uk)

Народна медицина протягом тисячоліть використовувала олію розмарину через її здатність зцілювати, зміцнювати і полегшувати різні симптоми.

Чому олія розмарину корисна для волосся?

Ніколь Петті, експерт по догляду за волоссям, розповіла, що завдяки високим антиоксидантним, протизапальним і антибактеріальним властивостям розмарин є відмінним натуральним інгредієнтом для росту, очищення і кондиціонування вашого волосся.

Дослідження показали, що ефірна олія розмарину так само ефективно для лікування чоловічого і жіночого облисіння.

"Урсолова кислота в розмарині працює, посилюючи кровообіг в шкірі голови, щоб забезпечити більше кисню і поживних речовин для волосяних фолікулів", - запевняють експерти.

Перш ніж почати наносити ефірну олію розмарину на шкіру голови, її спочатку потрібно розбавити іншою олією, такою як масло жожоба, кокосове або оливковою олією, щоб обмежити можливий дискомфорт або роздратування на чутливій шкірі.

Якщо ви хочете спробувати свої сили в створенні власного розчину, заповніть банку гілочками розмарину і маслом-основою за вашим вибором і залиште на кілька годин, перш ніж акуратно масажувати шкіру голови. Ви також можете додати гілочку лаванди для додаткового аромату.

Нанесіть приблизно п'ять крапель олії на шкіру голови і залиште вбиратися протягом дня, рекомендує експерт по догляду за волоссям.

Використовуйте олію 2-3 рази в тиждень, якщо у вас не з'явилося роздратування. Наносіть тільки на шкіру голови, а не волосся.

Раніше трихологи розповідали, як не можна мити волосся.

Також ми писали, чому випадає волосся і як з цим впоратися.

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