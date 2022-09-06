Як зробити натуральний шампунь вдома: суттєво покращить здоров'я волосся

Багато засобів із мас-маркету для догляду за волосся не завжди добре впливають на їх стан. Краще дбати про волосся за допомогою домашніх засобів, які принесуть тільки користь.

З чого зробити натуральний шампунь - читайте нижче .

Після шампуню, який можна зробити вдома, волосся буде як із СПА-салону. Для цього знадобиться:

1 банан;

1 жовток;

сік 1 лимона.

Цих компонентів буде достатньо для приготування якісного продукту, але можна зробити дію шампуню ще більш ефективною, додавши до нього 1 мл Д-пантенолу, 5 крапель екстракту обліпихи та по ампулі вітамінів В6 та В12.

Для того, щоб зробити шампунь, зніміть шкірку з банана та за допомогою ножа очистіть плід від верхнього в’яжучого шару.

Після цього м’якоть банана, жовток і сік лимона, що залишилася, необхідно перетворити в однорідну масу за допомогою блендера.

Зберігати засіб, що вийшов, слід в холодильнику не більше 2-3 днів. До речі, використовувати його можна не лише як шампунь, а і як маску для волосся.

Зазначимо, що серед недоліків такого шампуню можна виділити те, що він дещо гірше промиватиме волосся на відміну від магазинного засобу, що містить хімічні добавки, сприяючі тому, щоб він давав більше піни і краще очищав волосся. Проте ці добавки шкідливі для волосся і шкіри.

До того ж у домашніх шампунів є протипоказання до застосування. Йдеться про індивідуальну непереносимість окремих інгредієнтів засобу.