Эти советы помогут вам увеличить цену вашего авто перед продажей

Продажа подержанных авто - это всегда определенные трудности. Важно получить от сделки максимальную выгоду и остаться честным человеком. В любом случае, продать, без дополнительных махинаций и мошенничества, машину может каждый. Нужно лишь знать несколько основных правил, которые помогут привезти автомобиль в порядок.

Что поможет увеличить цену машины - читайте ниже в материале .

Чистота автомобиля

Люди при покупке сначала визуально оценивают автомобиль. Поэтому перед продажей следует убедиться, что машина смотрится безупречно.

Всегда важно помнить, что первое впечатление можно произвести только один раз.

Машина должна быть чиста внутри и снаружи. Лучшим решением будет отвезти в профессиональную автомойку, ведь компании используют профессиональные средства и оборудование.

Внешний вид

Даже простые и недорогие действия могут в конечном итоге привести к более высокой цене, которую вы получите от продажи автомобиля. Кроме мойки автомобиля, нужно уделить внимание потертостям и прочим недостаткам машины.

Кузов

Мелкие царапины можно удалить с помощью лакового маркера, полировальной пасты и соответствующей губки.

Диски

Многие люди сначала обращают внимание на диски. Поэтому минимально, что можно сделать - это тщательно их почистить специальным препаратом.

Также попробуйте найти недорогие колпаки - даже самые дешевые будут смотреться в рекламе лучше, чем черные стальные диски.

Шины

Если шины в ужасном состоянии, вложите 1-3 тысячи и купите другие, подержанные. Перед фотосъемкой используйте полироль для шин. Тогда автомобиль будет смотреться гораздо лучше.

Фары

Как известно, желтые тусклые фары визуально устаревают автомобиль. Есть много простых способов, которые помогут быстро и легко отремонтировать фары, или можно отдать их специалистам.

Салон автомобиля

Если ковры в авто в очень плохом состоянии, можно приобрести новые. То же самое касается ручки переключения передач и пластиковой дверной. Когда покупатель видит слишком изношенные элементы, он сразу хочет скидку.

Заказывайте и заменяйте изношенные детали, и стоимость автомобиля непременно вырастет.

Промывка двигателя

Каждый клиент заглянет под капот машины. Если он увидит чистый агрегат - это может ассоциироваться с ухоженным автомобилем.

Если вы хотите помыть двигатель, вы должны быть осторожны, чтобы не повредить электронные компоненты, особенно в новых автомобилях.

Фото и описание

Обычно даже самый ухоженный автомобиль не продастся по хорошей цене, когда плохие фотографии.

Необязательно иметь профессионального фотографа, чтобы получить хорошие фотографии. Основными требованиями есть свет, ориентация автомобиля и фон.

Лучше всего фотографировать днем, без использования вспышки. Делать снимки нужно со всех сторон.

Также не забудьте о таких деталях, как руль, рычаг коробки, сиденья, диски, лампы и двигатель.

Кроме того, никогда не фотографируйте автомобиль на запущенном дворе, среди мусора, металлолома и грязи.

Важно также описание автомобиля. Нужно указать, в каком состоянии он находится, и какой ремонт был сделан.