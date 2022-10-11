Вот почему задние окна автомобиля не опускаются полностью: об этом мало кто знает

Многие водители сталкиваются с достаточно распространенной проблемой - неполным опусканием стекла в авто. Некоторые стараются их опустить, но это бесполезно. Поэтому важно разобраться, почему в автомобиле не опускаются задние стекла до конца и какова причина.

Почему окна не опускаются полностью

Боковые окна остаются заблокированными и не могут полностью опуститься из-за формы задней двери. Все потому, что задняя дверь расположена прямо над колесами. Боковые окна блокируются и не опускаются до конца во избежание контакта с колесами авто.

Можно убедиться в этом, наблюдая за конструкцией и дизайном своего автомобиля. Действительно, передняя часть достаточно линейна, чего нельзя сказать о задней части машины. Задняя скорее принимает форму дуги, за счет прохода заднего колеса.

Кроме того, есть и другая теория. Окна не открываются из соображений безопасности. Это гарантирует безопасность пассажиров, будь то дети или домашние животные, которые обычно сидят позади автомобиля.

Что делать, если стекло заблокировано

Несмотря ни на что вполне возможно, что боковое стекло вашего автомобиля действительно заблокировано. Причиной может быть неисправность двигателя в окне. Он подключается к механизму стеклоподъемника и работает с помощью электрического тока.

В любом случае придется заменить двигатель, чтобы разблокировать и управлять окнами автомобиля.