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Эта вещь обязательна. Что нужно знать при покупке автокресла для ребенка

Новина українською →
Среда 05 октября 2022 09:32
Эта вещь обязательна. Что нужно знать при покупке автокресла для ребенка Фото: Как выбрать автокресло для ребенка (parents.com)
Автор: Людмила Жукова

Автокресло - это необходимая вещь для безопасности в машине вашего ребенка. Не стоит пренебрегать покупкой этого девайса. Помните, что от аварии на дороги не застрахован абсолютно никто.

Сообщество украинских врачей sviy.doc рассказало, на что обратить внимание при покупке автокресло для малыша.

Какое автокресло лучшее?

  • То, которое подходит по весу и возрасту ребенка.
  • Автокресло в надлежащем техническом состоянии (нельзя устанавливать старые кресла или кресла после ДТП).
  • То, которое правильно зафиксировано.

Все остальные моменты – это моменты удобства.

Конечно, разные кресла имеют разный профиль безопасности, поэтому выберите модель, которая вам нравится и проверьте результаты краштеста (NHTSA, ADAC).

В зависимости от веса и возраста есть определенные классы автокресел. Для наименьшего 0,0+ и до 3(бустер).

Что важно в автокресле

  • Дети до 1-2 лет (как можно дольше позволяет автокресло учитывая конструкцию и возраст) должны ехать против движения авто.
  • Не устанавливайте автокресло на сиденье, если там включен Airbag.
  • Ремни должны быть натянуты плотно, чтобы проходил 1 палец.
  • Зимой малыш должен быть легко одет, если холодно, накройте его одеялом.
  • Всегда фиксируйте автокресло так, как указано в инструкции.

Основные типы фиксации – ремнем или Isofix
Isofix – это золотой стандарт.

Именно этот крепеж является наиболее популярным и безопасным. Вдобавок может идти дополнительный ремень фиксации и ножка-упор.

Если у авто нет этой системы, тогда доступна фиксация ремнем.
Помните, что синие фиксаторы – против движения, красные – по движению.

Автокресло – это такая вещь, которая покупается редко, поэтому не экономьте на ней.

Лучше брать сразу комбинированный вариант – например 0-1 (до 3-4 лет), или 0-2 (до 6-7 лет), или 0-3 (остается бустер до 11-12 лет).

Как мы ранее писали, что нужно знать родителям, чтобы купить хорошее автокресло.

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