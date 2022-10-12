Ці поради допоможуть вам збільшити ціну вашого авто перед продажем

Продаж вживаних авто - це завжди певні труднощі. Важливо отримати від угоди максимальну вигоду, та залишитися чесною людиною. У кожнім разі продати, без додаткових махінацій і шахрайства, машину може кожен. Потрібно лише знати кілька основних правил, які допоможуть привезти автомобіль до ладу.

Що допоможе збільшити ціну машини - читайте нижче в матеріалі .

Чистота автомобіля

Люди при покупці спершу візуально оцінюють автомобіль. Тому перед продажем варто переконатися, що машина виглядає бездоганно.

Завжди важливо пам'ятати, що перше враження можна справити лише один раз.

Машина має бути чиста в середині та ззовні. Найкращим рішенням буде відвезти у професійну автомийку, адже компанії використовують професійні засоби та обладнання.

Зовнішній вигляд

Навіть прості та недорогі дії можуть зрештою призвести до вищої ціни, яку ви отримаєте від продажу автомобіля. Крім мийки автомобіля, потрібно приділити увагу потертостям та іншим недолікам машини.

Кузов

Дрібні подряпини можна видалити за допомогою лакового маркера, полірувальної пасти та відповідної губки.

Диски

Багато людей спершу звертають увагу на диски. Тому мінімально, що можна зробити - це ретельно їх почистити спеціальним препаратом.

Також спробуйте знайти недорогі ковпаки - навіть найдешевші будуть виглядати в рекламі краще, ніж чорні сталеві диски.

Шини

Якщо шини в жахливому стані, вкладіть 1-3 тисячі і купіть інші, вживані. Перед фотографуванням для оголошення використовуйте поліроль для шин. Тоді автомобіль буде виглядати набагато краще.

Фари

Як відомо, жовті тьмяні фари візуально старять автомобіль. є багато простих способів, які допоможуть швидко та легко відремонтувати фари, або ж можна віддати їх спеціалістам.

Салон автомобіля

Якщо килими в авто в дуже поганому стані, то можна придбати нові. Теж саме стосується ручки перемикання передач та пластикової дверної. Коли покупець бачить занадто зношені елементи, то він відразу хоче знижку.

Замовляйте і замінюйте зношені деталі, і вартість автомобіля неодмінно зросте.

Промивання двигуна

Кожен покупець загляне під капот машини. Якщо він побачить чистий агрегат - це може асоціюватися з доглянутим автомобілем.

Якщо ви хочете помити двигун, ви повинні бути обережними, щоб не пошкодити електронні компоненти, особливо в нових автомобілях.

Фото та опис

Зазвичай навіть найбільш доглянутий автомобіль не продасться за хорошу ціну, коли погані фотографії.

Не обов'язково мати професійного фотографа, щоб отримати хороші фотографії. Основними вимогами є світло, орієнтація автомобіля та фон.

Найкраще фотографувати вдень, без використання спалаху. Робити знімки потрібно з усіх боків.

Також не забудьте про такі деталі, як кермо, важіль коробки передач, сидіння, диски, лампи та двигун.

Окрім того, ніколи не фотографуйте автомобіль на запущеному подвір’ї, серед сміття, металобрухту та бруду.

Важливим є також опис автомобіля. Потрібно вказати в якому стані він знаходиться, та який ремонт був зроблений.