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Эти популярные таблетки "от сердца" могут навредить: многие пьют их неправильно

Новина українською →
Понедельник 10 июля 2023 07:30
Эти популярные таблетки "от сердца" могут навредить: многие пьют их неправильно Какой препарат следует принимать более ответственно (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Известный десятилетиями препарат, который часто пьют "от сердца", не следует использовать не по назначению. Тем не менее многие совершают такую ошибку.

Об этом предупредил кардиолог Олег Миронюк в Instagram.

Речь идет об известном всем аспирине (ацетилсалициловой кислоте)

Препарат имеет и другие торговые названия, но главное его предназначение - снижать вязкость крови.

Выпускают аспирин под названиями:

  • Магникор
  • Кардиомагнил
  • Лоспирин
  • Кардио-дар
  • АСК-Тева

Главное, что вы должны помнить: аспирин- не витаминка, пить его "для профилактики" не стоит и назначает его только врач!

Аспирин показан при таких состояниях, как:

  • Подтвержденная ишемическая болезнь сердца
  • Перенесенный инфаркт миокарда
  • Перенесенный ишемический инсульт
  • После стентирования или шунтирования сосудов
  • Заболевание периферических артерий

А также пациентам высокого и очень высокого риска сердечно-сосудистых событий.

Когда аспирин принимать нельзя

По словам медика, принимать препарат нельзя:

  • Когда "густая кровь"
  • Из-за возраста
  • Просто для поддержки сердца
  • Как лечение высокого давления

"Аспирин - это не витаминки для сердца. Это серьезный препарат, который имеет четкие показания и противопоказания", - отметил кардиолог.

Ранее мы писали, что кардиолог назвала истинную причину проблемы с сердцем, которую имеют многие украинцы.

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