Эти популярные таблетки "от сердца" могут навредить: многие пьют их неправильно
Известный десятилетиями препарат, который часто пьют "от сердца", не следует использовать не по назначению. Тем не менее многие совершают такую ошибку.
Об этом предупредил кардиолог Олег Миронюк в Instagram.
Речь идет об известном всем аспирине (ацетилсалициловой кислоте)
Препарат имеет и другие торговые названия, но главное его предназначение - снижать вязкость крови.
Выпускают аспирин под названиями:
- Магникор
- Кардиомагнил
- Лоспирин
- Кардио-дар
- АСК-Тева
Главное, что вы должны помнить: аспирин- не витаминка, пить его "для профилактики" не стоит и назначает его только врач!
Аспирин показан при таких состояниях, как:
- Подтвержденная ишемическая болезнь сердца
- Перенесенный инфаркт миокарда
- Перенесенный ишемический инсульт
- После стентирования или шунтирования сосудов
- Заболевание периферических артерий
А также пациентам высокого и очень высокого риска сердечно-сосудистых событий.
Когда аспирин принимать нельзя
По словам медика, принимать препарат нельзя:
- Когда "густая кровь"
- Из-за возраста
- Просто для поддержки сердца
- Как лечение высокого давления
"Аспирин - это не витаминки для сердца. Это серьезный препарат, который имеет четкие показания и противопоказания", - отметил кардиолог.
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