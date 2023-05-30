Если у вас высокое давление, перестаньте верить в эти 10 мифов. Они мешают лечиться
Артериальная гипертензия, или гипертония - состояние, при котором у человека постоянно повышенное давление. Он нуждается в беспрерывном лечении и контроле за показателями, иначе все может завершиться плохо. Какие же мифы о гипертонии мешают людям отнестись к ней серьезно?
Об этом в Instagram рассказала кардиолог Анна Калиневич.
Какие мифы о гипертонии мешают правильному лечению
- Артериальная гипертензия - это болезнь пожилых людей
Артериальная гипертензия стремительно молодеет. Причины: ожирение, нездоровое питание, стресс, гиподинамия.
- Это мое "рабочее давление!" Лечить не нужно
Рабочее давление - то давление при котором люди чувствуют себя хорошо, но его значение не всегда совпадает с нормальными цифрами.
- Таблетки от давления можно принимать такие же, как у соседа
Гипотензивные препараты обладают разным механизмом действия, свойствами, показаниями и противопоказаниями. Подбираются индивидуально с учетом сопутствующих заболеваний и факторов риска.
- Если давление повышается - нужно пить лекарство, если нормальное - можно пропустить прием
Плановую гипотензивную терапию следует принимать регулярно, постоянно, под контролем уровня АД.
- Если вести здоровый образ жизни и похудеть, от гипертонии можно избавиться без таблеток
Изменение образа жизни - основа гипотензивной терапии, но это все помогает на начальной стадии заболевания.
- Высокое кровяное давление развивается только у мужчин.
Гипертония может возникнуть у любого, у мужчин больше риска гипертонии до 45-ти лет.⠀
- Я бы заметил симптомы гипертонии, если бы она у меня была
Единственный способ обнаружения гипертонии - это измерение артериального давления. Нет признаков или симптомов, свидетельствующих о наличии гипертонии.
- Артериальная гипертензия - это наследственная болезнь. Если болели родители, то мне этого не избежать
Если ваши родители имеют проблемы с давлением, соблюдение здорового образа жизни может предотвратить развитие гипертензии, а периодический контроль давления - вовремя выявить проблему.⠀
- Для лечения достаточно "прокапаться" 1-2 раза в год.
Капельницы с "сосудистыми" препаратами не влияют на уровень АД. Однако психологически пациентам становится легче.
- Если повышенное АД, нужно ограничить потребление жидкости.
Это не так. Для нормального функционирования организма нужно принимать 1,5 л жидкости/день.
Какое давление нормальное для всех возрастов и состояния
По словам кардиолога Натальи Иванюк, все показатели, равные 140/90 и выше, нуждаются в постоянном наблюдении у врача.
"Друзья, если у вас высокое давление (140/90 и выше) - обязательно обращайтесь к врачу!" - утверждает медик.
Врач-кардиолог Юлия Смерека в своем блоге в Instagram дает следующие показатели для взрослых в возрасте от 18 до более 80 лет:
Фото: instagram.com/likarsmereka
Раньше мы писали, можно ли "почистить сосуды" с помощью капельниц.
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