Кардиолог назвала настоящую причину проблемы с сердцем, которую имеют многие украинцы

Сердечно-сосудистые заболевания очень распространены как в Украине, так и во всем мире. Одна из проблем с сердцем, с которой сталкиваются украинцы - тахикардия, то есть повышенное сердцебиение в состоянии покоя. Важно понять, что это - не самостоятельное заболевание, а лишь симптом.

Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.

Что такое тахикардия

"Сердце бьется быстрее обычного, стук в висках, ощущение сердцебиения в груди, одышка, боль в зоне сердца, головокружение - это все сюда же", - описала это состояние кардиолог.

Тахикардия - это патологическое состояние, при котором частота сокращений сердца (ЧСС) возрастает до 90 (и больше) ударов в минуту (в состоянии покоя).

Во время физических нагрузок ЧСС должно возрастать, это физиологически, то есть нормально. То же происходит при травмах, повышенной температуре, во время стресса, то есть когда нашему организму нужно увеличить кровоснабжение.

"Если же ЧСС повышена регулярно, даже в состоянии покоя - нужно искать причину, конечно, с врачом", - рекомендует кардиолог.

Проблема в том, что со временем тахикардия увеличивает риск развития многих сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, аритмии, гипертонической болезни, инфаркта, сердечной недостаточности.

Когда нужно лечить тахикардию?

Важно понимать, что тахикардия - это симптом многих болезней, а не самостоятельное заболевание.

Причиной может быть:

тиреотоксикоз (гиперфункция щитовидной железы)

электролитный дисбаланс

железодефицит, анемия

избыточный вес тела

курение, злоупотребление алкоголем

побочные действия принимаемых препаратов

заболевания сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, перикардит, ТЭЛА (тромбы в сосудах легких), гипертония, миокардит, сердечная недостаточность)

Чтобы тахикардия не возникала, нужно найти причину и вылечить ее.