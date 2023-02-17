Эти популярные напитки на самом деле вредят вашему пищеварению

Некоторые распространенные в рационе напитки содержат ингредиенты, которые могут влиять на выработку кислоты в желудке, обезвоживать, постепенно истончать слизистую оболочку желудка и кишечника с течением времени, или даже определенным образом влиять на гормоны, способствовать расстройству желудка.

Диетологи назвали ряд популярных напитков, которые могут оказывать негативное влияние на пищеварение, и дали рекомендации по употреблению.

Так, специалисты в области здорового питания призывают людей, склонных к нарушению пищеварения, относиться к этим напиткам с осторожностью.

Кофе

Хотя и доказано, что такой популярнейший напиток приносит определенную пользу для здоровья и может быть включен в хорошо сбалансированную диету, в некоторых обстоятельствах кофеин также способен испортить пищеварение.

Фактически, потребление кофеина может иногда замедлять процесс пищеварения в вашем организме из-за его способности высвобождать гормоны стресса (кортизол, адреналин и норэпинефрин), которые могут увеличить частоту сердечных сокращений, одновременно повышая уровень вашей энергии.

Когда это происходит, поступающее в кишечник кровоснабжение уменьшается, и это может повлиять на скорость, с которой организм обычно переваривает продукты.

Как показывают исследования, иногда кофе может чрезмерно стимулировать выработку желудочной кислоты, вызывая кислотный рефлюкс и изжогу. Особенно это актуально, если пить кофе на голодный желудок.

"Кофе, конечно, оказывает слабительное действие на некоторых людей. В частности, у людей со склонностью к диарее СРК может быть чувствительность к кофе", - отмечает доктор медицинских наук, диетолог, эксперт по питанию Кэролайн Томасон.

Алкоголь

Те, кто когда-либо сталкивались с последствиями переедания или серьезного похмелья, вероятно обращали внимание, до какой степени алкогольные напитки могут испортить пищеварение и вызвать дискомфорт.

Как объясняет Томасон, алкоголь оказывает "уникальное влияние на пищеварение, потому что печень отдает приоритет его детоксикации".

"Итак, если вы едите и пьете одновременно, пищеварение фактически отодвигается на второй план, пока алкоголь полностью не выведется из организма", - говорит она.

А диетолог, эксперт по питанию, консультант по безопасности пищевых продуктов и автор бестселлера "Поваренная книга семейного иммунитета" Тоби Амидор добавляет, что, как показывают исследования, "регулярное употребление большого количества алкоголя может привести к воспалению кишечника".

Газированные напитки

Специалисты обращают внимание, что хотя к газированным или сельтерским напиткам многие обращаются, чтобы облегчить боль в желудке или тошноту, они также могут способствовать нарушению пищеварения.

Так, некоторая газировка способны вызвать вздутие живота или изжогу.

"Некоторые люди считают, что газированная вода помогает пищеварению и уменьшает несварение желудка. Однако у других людей она может вызвать газы или вздутие живота", - рассказала Амидор и добавила, что использование соломинок для питья газированной воды или напитков увеличивает такие неприятные эффекты.

Томасон рекомендует выбирать альтернативы газированным напиткам, которые содержат меньше добавленных сахаров (чем может быть в стандартной содовой) и приготовлены из растительной клетчатки и пребиотиков, которые могут быть полезны для здоровья пищеварения.

Энергетические напитки

"Энергетические напитки могут содержать большое количество сахара, что может негативно повлиять на микробиоту кишечника. Они также обеспечивают очень мало питательных веществ и не содержат клетчатки", - рассказывает диетолог, автор книг и сертифицированный преподаватель грудного вскармливания Лорен Манакер.

Амидор добавляет, что, хотя тематические исследования не всегда являются убедительными доказательствами, многие связывают употребление энергетических напитков с хроническим гастритом, состоянием, при котором слизистая оболочка желудка подвергается длительному повреждению.

"Энергетические напитки могут иметь такой же эффект, как кофе, из-за кофеина. Однако энергетические напитки также часто подслащивают искусственными подсластителями или сахарными спиртами", - объясняет Томасон, рекомендуя внимательно проверять этикетки.

Кроме того, сахарные спирты (мальтит или ксилит) могут быть переварены бактериями в кишечнике и способны вызывать газы и вздутие живота, когда они проходят через пищеварительную систему.