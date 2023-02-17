Ці популярні напої насправді шкодять вашому травленню

Деякі поширені в раціоні напої містять інгредієнти, які можуть впливати на вироблення кислоти в шлунку, зневоднювати, поступово витончити слизову оболонку шлунка та кишківника з часом, або навіть певним чином впливати на гормони, сприяти розладу шлунка.

Дієтологи назвали низку популярних напоїв, які можуть негативно впливати на травлення, і дали рекомендації щодо вживання.

Так, фахівці у галузі здорового харчування закликають людей, схильних до порушення травлення, ставитись до цих напоїв з обережністю.

Кава

Хоча і доведено, що такий популярний напій приносить певну користь для здоров'я і може бути включений у добре збалансовану дієту, кофеїн також здатний зіпсувати травлення.

Фактично, споживання кофеїну може іноді уповільнювати процес травлення у вашому організмі через його здатність вивільняти гормони стресу (кортизол, адреналін та норепінефрин), які можуть збільшити частоту серцевих скорочень, одночасно підвищуючи рівень вашої енергії.

Коли це відбувається, кровопостачання, що надходить в кишечник, зменшується, і це може вплинути на швидкість, з якою організм зазвичай перетравлює продукти.

Як показують дослідження, іноді кава може надмірно стимулювати вироблення шлункової кислоти, викликаючи кислотний рефлюкс та печію. Особливо це актуально, якщо пити каву на голодний шлунок.

"Кава, звичайно, має проносну дію на деяких людей. Зокрема, у людей зі схильністю до діареї СПК може бути чутливість до кави", - зазначає доктор медичних наук, дієтолог, експерт з харчування Керолайн Томасон.

Алкоголь

Ті, хто будь-коли стикалися з наслідками переїдання або серйозного похмілля, ймовірно звертали увагу, наскільки алкогольні напої можуть зіпсувати травлення та спричинити дискомфорт.

Як пояснює Томасон, алкоголь здійснює "унікальний вплив на травлення, тому що печінка віддає пріоритет його детоксикації".

"Отже, якщо ви їсте та п'єте одночасно, травлення фактично відсувається на другий план, поки алкоголь повністю не виведеться з організму", - каже вона.

А дієтолог, експерт із харчування, консультант з безпеки харчових продуктів та автор бестселера "Поварена книга сімейного імунітету" Тобі Амідор додає, що, як показують дослідження, "регулярне вживання великої кількості алкоголю може призвести до запалення кишківника".

Газовані напої

Фахівці звертають увагу, що хоча до газованих або зельтерських напоїв багато хто звертається, щоб полегшити біль у шлунку або нудоту, вони також можуть сприяти порушенню травлення.

Так, деякі газовані напої здатні спричинити здуття живота або печію.

"Деякі люди вважають, що газована вода допомагає травленню та зменшує розлад травлення. Однак в інших людей вона може викликати гази або здуття живота", - розповіла Амідор і додала, що використання соломинок для пиття газованої води чи напоїв збільшує такі неприємні ефекти.

Томасон рекомендує вибирати альтернативи газованим напоям, які містять менше доданих цукрів (ніж може бути в стандартній содовій) та приготовлені з рослинної клітковини та пребіотиків, які можуть бути корисними для здоров'я травлення.

Енергетичні напої

"Енергетичні напої можуть містити велику кількість цукру, що може негативно вплинути на мікробіоту кишечника. Вони також забезпечують дуже мало поживних речовин і не містять клітковини", - розповідає дієтолог, автор книг та сертифікований викладач грудного вигодовування Лорен Манакер.

Амідор додає, що хоча тематичні дослідження не завжди є переконливими доказами, багато хто пов'язує вживання енергетичних напоїв з хронічним гастритом, станом, при якому слизова оболонка шлунка зазнає тривале пошкодження.

"Енергетичні напої можуть мати такий самий ефект, як кава, через кофеїн. Однак енергетичні напої також часто підсолоджують штучними підсолоджувачами або цукровими спиртами", - пояснює Томасон, рекомендуючи уважно перевіряти етикетки.

Крім того, цукрові спирти (мальтит або ксиліт) можуть бути перетравлені бактеріями в кишечнику і здатні викликати гази та здуття живота, коли вони проходять через систему травлення.