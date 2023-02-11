Вот что произойдет с организмом, если каждый вечер выпивать бутылку пива

Многие считают, что одна бутылка пива существенно не может повредить здоровью, поэтому позволяют себе выпивать эту дозу чуть ли не каждый вечер. Но эта привычка влечет за собой много негативных последствий для всего организма.

О том, как регулярное употребление пива влияет на тело и общее состояние здоровья, рассказали на ресурсе Eat This, Not That.

Употребление лишних калорий

В зависимости от пива, человек может употреблять сотни пустых калорий за один прием.

"Сначала это может быть безобидной привычкой, но она может привести к увеличению веса, особенно если пиво сопровождается закусками", - говорит физиолог Элизабет Хаггинс.

Некоторые из ароматизированных сортов пива имеют более высокую калорийность. Средняя пинта пива является калорийным эквивалентом одной шоколадной плитки Mars.

Поскольку алкоголь содержит пустые калории, он может способствовать увеличению веса. Однако Элизабет соглашается, что один напиток в день для женщин и два для мужчин считается "умеренной" дозой.

Но вместе с этим советует пить меньше, если человек хочет похудеть. Ведь алкоголь является "существенным фактором" увеличения веса, особенно для мужчин, поскольку они чаще пьют пиво.

Раздражение желудка

"Постоянное употребление пива может вызвать вздутие живота и раздражение пищеварительного тракта. Это может заставить ваш желудок производить больше кислоты, чем обычно, что может превратиться в воспаление слизистой кишечника. Это может иметь долгосрочные побочные эффекты, такие как гастрит", - говорит диетолог Кэти Бойд.

Большее количество алкоголя может привести к воспалению и повреждению желудочно-кишечного тракта. Но вместе с тем, новое исследование, опубликованное в Agriculture Science & Technology, показало, что ежедневное употребление пива может улучшить разнообразие микробиоты кишечника.

Но в нем приняли участие только 22 мужчины, а этого слишком мало, чтобы утверждать, что употребление пива полезно для кишечника.

Нарушение сна

"Чем больше вы пьете и чем ближе время ко сну, тем больше вероятность того, что качество сна ухудшится. Алкоголь в пиве вызывает выделение желудочной кислоты и может увеличить ваши шансы страдать от изжоги или желудочно-пищеводного рефлюкса, которые не только неприятны, но и негативно влияют на сон", - говорит Хаггинс.

Хотя несколько кружек пива могут заставить человека подумать, что он хорошо спит, скорее всего это плохое качество сна, во время него не восстанавливаются силы.

"Плохой сон мешает умственному функционированию и понижает уровень нашей энергии на следующий день", - говорит Хаггинс.

"Употребление слишком большого количества пива может привести к нарушению сна, потому что это влечет за собой скачок инсулина посреди ночи. А утром может быть головокружение", - добавляет Бойд.

Как улучшить состояние здоровья

Если не готовы отказаться от привычки пить пиво, специалисты советуют преодолеть ее водой.

"Одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы повысить жизненные силы своего тела и поддерживать его в нормальном состоянии - это потреблять рекомендованное количество воды. Это помогает в восстановлении организма и детоксикации", - говорит фитнес-тренер Кори Каллиет.

Регулярное употребление воды в течение дня также может снизить тягу к пище и не допустить потребления лишних калорий.