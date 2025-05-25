Врач Елена Мозырская: Эти ошибки делают аллергию невыносимой - украинцы повторяют их каждый год

Как отличить сезонную аллергию от хронической, какие растения чаще всего вызывают симптомы аллергии, какие препараты могут помешать лечению и как подготовиться к сезону пыльцы - читайте в интервью РБК-Украина врача-аллерголога Елены Мозырской.

В интервью РБК-Украина врач-аллерголог Елена Мозырская рассказала, с какого возраста может проявиться аллергия, какие самые первые симптомы аллергий, как правильно начинать прием препаратов, что такое аллерген-специфическая терапия и какое лечение на самом деле не работает.

Чтобы избежать неприятностей, важно вовремя начать лечение и понимать, какие методы борьбы вам помогают, а что - наоборот ухудшает состояние.

Весна и лето - это обычно наиболее аллергенные периоды, ведь раздражителей вокруг становится все больше. Насекомые, растения, пыльца и даже солнце - все это может стать фактором появления симптомов аллергии.

– Что такое сезонная аллергия и чем она отличается от круглогодичной?

– Сезонная аллергия - это проявления аллергической болезни, которые возникают в определенный сезон, в частности, это весна, лето или даже август, октябрь. Как правило, сезонная аллергия возникает в результате аллергического ответа на пыльцу растений.

– В какой период года аллергики страдают больше всего?

– Трудно сказать, ведь распространена аллергия, как на пыльцу растений, возникающая преимущественно в весенний и летний период. И аллергия на кошек и собак, и аллергия на пыль, которая больше беспокоит наших пациентов зимой, когда они находятся в закрытом помещении большую часть времени.

– Влияет ли питание на проявления сезонной аллергии?

– Как правило, питание не влияет на симптомы аллергии в сезон пыления и не вызывает их. Но некоторые продукты могут усилить эффекты аллергии путем того, что стимулируют высвобождение гистамина или сами богаты гистаминоподобными соединениями. Однако я не советую сидеть на диете, если у вас есть сезонная аллергия.

– С какого возраста может проявиться сезонная аллергия?

– Сезонная аллергия, как правило, проявляется в старшем возрасте, в частности в подростковом и у людей в возрасте 20-40 лет.

Однако ее можно встретить и у маленьких детей после трех лет. С первыми симптомами аллергии родителям можно обратиться с ребенком к педиатру или семейному врачу. И дальше важно: педиатр оценит ситуацию и определит, необходимо ли дальнейшее консультирование аллергологом.

При аллергии в отличие от вирусного насморка симптомы не проходят через неделю и продолжается насморк, кашель, зуд.

Как правило, при аллергии симптомы более выражены по утрам, при этом характерно очень частое чихание, зуд носа, глаз и горла. При употреблении противоаллергических средств симптомы при аллергическом рините могут облегчаться, а при вирусном, как правило, нет.

Я не могу давать рекомендации средств, конкретных медикаментов, которые могут быть в лечении для малышей. Но, как правило, антигистаминные препараты - это препараты первой линии, которые можно применять безопасно, но лучше по рекомендации врача.

– Можно ли "перерасти" сезонную аллергию с возрастом?

– Сезонную аллергию, в отличие от пищевой, как правило, с возрастом нельзя "перерасти", хотя может меняться течение болезни, может меняться тяжесть симптомов. Врач-аллерголог Елена Мозырская (фото предоставлено врачом)

– Какие растения чаще всего вызывают аллергию в Украине?

– Самыми частыми пыльцевыми аллергенами в Украине является пыльца деревьев, в частности березы, ольхи, лещины, пыльца луговых трав, таких как тимофеевка, ежа, плевел и другие луговые и злаковые травы, а также пыльца сорняков, таких как амброзия и полынь.

– Можно ли по симптомам отличить, на что именно у человека аллергия - например, на березу или амброзию?

– Хотя симптомы аллергии на пыльцу и другие аллергены будут одинаковыми, это такие симптомы, как насморк, чихание, течет из носа, зуд носа и глаз, но по сезонности врач-аллерголог может определить, на какие именно растения у пациента аллергия.

Для аллергии может быть вполне характерно появление симптомов уже во взрослом возрасте, как в подростковом, так и у людей старше. Особенно аллергия на пыльцу.

– Какие самые типичные симптомы сезонной аллергии?

– Самыми типичными симптомами сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, чихание, зуд носа, глаз и горла, кашель, головная боль, ощущение распирания в лице.

– Чем аллергический ринит отличается от обычной простуды?

– Аллергический ринит может быть похож на обычную простуду. Но он, как правило, более длительный, не сопровождается температурой, не проходит за неделю, но при этом проходит при использовании противоаллергических средств.

– Как проверить, на что именно у тебя аллергия?

– Для того, чтобы проверить, на что именно у человека аллергия, в первую очередь надо обратиться к врачу.

И врач по результатам тщательного опроса часто уже может понимать и подозревать, что является причинным аллергеном. Кроме того, врач сможет подобрать правильный метод диагностики. Это могут быть как кожные тесты, так и лабораторные методы обследования.

Кожные тесты являются очень точными и достаточно информативными. При применении кожных тестов врач наносит капельку аллергена на кожу и делает микропрокол, который не болезненный, но позволяет аллергенам проникнуть немного глубже в слой эпидермиса.

И при этом, если у человека есть антитела, будет аллергический ответ на коже в виде покраснения и зуда. При подозрении на аллергию, в первую очередь, стоит обратиться к врачу. И врач подберет анализы, которые больше всего подходят в каждом отдельном случае. Для того, чтобы найти причину аллергии, нужно обратиться к врачу, который назначит метод диагностики (фото: Getty Images)

– Какие препараты реально помогают при сезонной аллергии?

– Все антигистаминные условно делятся на первое поколение, второе и производные второго поколения. Первое поколение может давать довольно хороший эффект для снятия аллергии, но они имеют наиболее выраженные снотворные эффекты и непродолжительную эффективность.

Поэтому они, как правило, не рекомендованы при аллергии. Иногда лекарства могут переставать действовать и бороться с симптомами аллергии.

Это связано с тем, что симптомы аллергии могут ухудшаться с годами или нарастать, если пациент продолжает контактировать с аллергеном. Поэтому иногда надо использовать более мощные методы лечения. Иногда надо использовать разные средства в комплексе.

– Как правильно начинать прием препаратов: ждать симптомов или пить заблаговременно?

– При первых же появлениях симптомов аллергии необходимо начинать прием препаратов. Будет даже хорошо, если препараты человек, страдающий аллергией, начнет принимать за несколько дней до сезона.

– Что такое аллерген-специфическая иммунотерапия? Кому она подходит?

– Аллерген-специфическая иммунотерапия - это самый современный метод лечения аллергии. Он заключается в том, что пациенту вводят аллерген в небольшом количестве, который меняет его иммунитет. Человек формирует защитные антитела к аллергену и перестает реагировать на симптомы аллергии.

Аллерген-специфическая иммунотерапия, как правило, применяется и детям, и взрослым. Как правило, хорошо переносится и имеет некоторые ограниченные противопоказания у некоторых людей.

Все же самыми популярными лекарствами являются противоаллергические или антигистаминные препараты. Но они действительно могут не снимать полностью симптомы у многих людей, у которых аллергия запущенная или протекает с каждым годом тяжелее.

– Какое лечение является популярным, но на самом деле не работает?

– Также популярны сосудосуживающие капли в нос, которые очищают нос, но они совсем не лечат симптомы, а лишь временно облегчают носовое дыхание, но имеют и негативные воздействия на организм.

В частности, могут приводить к привыканию и зависимости от сосудосуживающих капель. Единственный метод закаливания организма к аллергену - это именно аллерген-специфическая иммунотерапия.

– Почему не стоит "закалять" организм, сознательно подвергая себя аллергену?

– Единственный метод закаливания организма к аллергену - это именно аллерген-специфическая иммунотерапия.

Только такой контакт с аллергеном, когда аллергены специально обработаны и имеют вид таблеток или уколов. Именно такой метод лечения закаляет организм. Все остальные закаливания в виде прямого контакта с аллергеном будут скорее только ухудшать состояние и подвергать опасности. Организм можно подготовить к контакту с аллергеном, введя его в специально обработанном виде (фото: Getty Images)

– Помогают ли народные средства типа меда или отваров?

– Такие народные средства, как мед или отвары трав могут быть довольно приятным лечением и иногда в целом здоровым людям скорее всего не навредят.

Но именно для аллергика это могут быть лишние риски, ведь сам по себе мед может содержать аллергены, в частности пыльцу некоторых трав. Ну и, конечно, травы тем более.

– Что делать, если аллергия переходит в бронхиальную астму?

– У некоторых людей аллергия проявляется именно приступами бронхиальной астмы.

У некоторых людей, имеющих аллергический насморк, при длительном или близком контакте с аллергеном в большом количестве, также могут ухудшаться симптомы и вовлекать дыхательные пути в воспаление. И это будут также приступы бронхиальной астмы.

Это состояние, в отличие от астмы и насморка, наносит довольно большой вред организму и подвергает пациента опасности, ведь бронхиальная астма при отсутствии надлежащего лечения может стать неконтролируемой и привести к тяжелому бронхоспазму.

– Можно ли самостоятельно лечить аллергию?

– Стоит избегать самолечения, что только ухудшает состояние. Такими рекомендациями часто могут поделиться друзья, которые сами себе полечили аллергию.

Рекомендации, которые предоставит провизор в аптеке, также могут не быть индивидуальными для каждого отдельного пациента и могут навредить, ведь не бывает универсальных рекомендаций на все случаи аллергии.

– Как подготовиться к сезону пыльцы? Что делать заранее?

– Стоит вовремя обратиться к врачу-аллергологу для того, чтобы получить план жизни с аллергией на все случаи. То есть план избегания аллергена, как помочь себе в неотложном состоянии, какие лекарства принимать на постоянной основе, какое лечение можно запланировать на перспективу.

К сезону пыльцы подготовиться трудно, но все же определенные рекомендации мы можем предоставлять нашим пациентам. В частности, по возможности, стоит планировать свой отпуск и, если это возможно, ехать в регион, где в этот сезон ваш опасный аллерген не пылит, то есть на юг или на север от места вашего проживания.

Также стоит получить рекомендации, как уменьшить контакт пыльцы в течение сезона.

В частности, к этому относится использование кондиционеров, замена фильтров в кондиционерах, влажная уборка, прогулки после дождя, смена одежды и умывание после прогулки. Во время пика пыления вашего аллергена, конечно, прогулки могут вам вредить.

Иногда люди настолько тяжело переносят пребывание на открытом воздухе, что сами прячутся в квартирах, применяют кондиционер, фильтрацию воздуха и влажную уборку, чтобы уменьшить контакт.

Для того, чтобы уменьшить попадание пыльцы в дом, мы можем использовать кондиционеры, которые оснащены HEPA-фильтрами. Также это могут быть очистители воздуха, которые оснащены такими фильтрами. И влажная уборка во время проветривания.

В некоторых особо тяжелых случаях люди действительно используют медицинские маски. Особенно часто это можно встретить в сезон пыления амброзии, когда человеку нужно непродолжительное пребывание в регионе, где она очень густо цветет.