Врач рассказала, почему возникает аллергия на краску для волос, и можно ли от нее избавиться

Аллергия для волос - все чаще встречается у людей, и она может возникнуть не сразу, а спустя годы. После окрашивания часто возникает аллергический контактный дерматит, голова очень чешется, возникают мокрые язвы и другие неприятные симптомы.

Об аллергии на краску для волос рассказала Styler врач-аллерголог клиники аллергологии и иммунологии AirDOC Анастасия Левченко.

Почему аллергия на краску для волос возникает не сразу?

Врач сообщила, что краска для волос - это своеобразный микс химических элементов. Здесь есть окислители, красители, ароматизаторы, консервант. После применения краски может возникать аллергический контактный дерматит.

"Аллергия возникает не сразу, так как эффект сенсибилизации к этим химическим составляющим является накопительным. Обычно людям нужен определенный промежуток времени - иногда достаточно длительный, чтобы стать чувствительными к химическому аллергену", - сообщила Анастасия.

Можно ли избавиться от аллергии на краску для волос навсегда?

Аллергическая реакция всегда быстрая, а контактный дерматит часто возникает не в первые минуты после применения краски, а через время.



"Другими словами, имеет отсроченный эффект. К сожалению, избавиться от такого типа аллергии невозможно", - отметила аллерголог.

Но есть выход, так с помощью патч-тестирования можно установить, к какому именно компоненту краски вы чувствительны, а затем подобрать краску для волос, в составе которой этого компонента нет. То есть решить эту проблему достаточно просто.