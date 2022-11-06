Эти ошибки при зарядке ноутбука "убивают" батарею: не делайте так
Нередко владельцы ноутбуков жалуются на быструю разрядку батареи гаджета, купленного совсем недавно. В некоторых случаях аккумулятор вообще перестает функционировать уже через год, и работа возможна лишь от сети. Причиной таких проблем часто становится неправильное обращение пользователей с техникой.
Об этом передает профильное издание iTechua.
Какие ошибки существенно сокращают "жизнь" батареи ноутбука? Давайте разберемся.
- Нарушение режима работы батареи
Если работа за ноутбуком обычно происходит дома, и гаджет используется вне квартиры/офиса редко, то эксперты рекомендуют достать батарею и подключить к сети. Когда потребуется выйти с техникой и поработать удаленно, батарею следует просто вставить в ноут.
Также специалисты отмечают, что батарея не должна находиться без работы продолжительное время - это не идет ей на пользу. Так, желательно хотя бы раз в 5 дней полностью ее заряжать и разряжать.
- Ноутбук не на ровной поверхности
Если вы часто пользуетесь гаджетом, сидя на диване или находясь в постели, то места выхода тепла из ноутбука перекрываются, что в конечном итоге может привести к выходу техники из строя.
Поэтому желательно следить, чтобы техника находилась на прямой ровной поверхности.
- Из-за пребывания на солнце
Если ноутбук часто находится под солнечными лучами, нагревание гаджета отрицательно сказывается на аккумуляторе.
Кроме того, страдает не только батарея - повреждается также процессор, жесткий диск и видеокарта.
- На морозе
Когда гаджет постоянно находится в условиях минусовой температуры, техника может остыть вплоть до замерзания. Так, всего двадцать минут на морозе способны привести к проблемам с экраном и жестким диском, батарея же станет быстро разряжаться.
Специалисты не советуют выносить ноутбук часто на мороз, так как аккумулятор может не выдержать и не будет заряжаться.
- Долгое время в режиме сна и в сети
Если часто переводить ноутбук в режим сна вместо отключения, то батарея станет быстрее разряжаться.
Аналогичная ситуация с ускорением разрядки аккумулятора и в ситуации, если с таким же постоянством вы не будете отключать гаджет от сети, когда за ним не работаете.
Напомним, перед этим мы писали, что нужно сделать, чтобы увеличить время работы батареи ноутбука.
А также ранее рассказывали о простых способах, как подзарядить смартфон при отсутствии электричества.