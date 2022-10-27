Что сделать, чтобы увеличить время работы батареи ноутбука: проверенные способы

В Украине из-за ракетных обстрелов России нарушено энергоснабжение. Поэтому многие граждане остались без света. Несколько простых советов помогут сохранить заряд ноутбука как можно дольше.

Как увеличить время работы ноутбука - читайте ниже .

Средняя продолжительность "жизни" литий-ионной батареи равна 300-500 циклам. По истечении этого срока ее емкость снижается до 80% от начальной.

Это абсолютно обычный процесс. Также вполне естественным есть быстрое снижение заряда во время очень высоких и низких температур. А при постоянных перегревах сокращается и срок службы аккумулятора (более чем на 60%).

Как увеличить время работы ноутбука

Не держать устройство постоянно включенным в сеть

В таком случае аккумулятор перестает выполнять свои основные функции - накопление и отдачу энергии. И с течением времени он уже не будет заряжаться до 100%.

Поэтому следует соблюдать цикл "заряд/разряд" и это будет лучшим способом повысить работоспособность батареи ноутбука. При этом не рекомендуется ждать полной разрядки до нуля.

Температурный режим

Обычно оптимальная температура для работы ноутбуков составляет 10-35 градусов. Необходимо следить за тем, чтобы свободный доступ воздуха к отверстиям вентиляционных решеток.

Основная ошибка, когда владельцы кладут ноутбук себе на колени или плед. Тогда устройство сильно нагревается. Следует просто приобрести специальную подставку под ноутбук.

Настройка батареи

Если в настройках выбрать экономичный режим электропитания, то это обеспечит снижение расхода заряда до 20%. Чтобы это сделать, нужно щелкнуть по значку батареи в правом нижнем углу экрана.

В режиме экономии уменьшается скорость работы устройства, но зато увеличивается время его работы, что будет очень полезным при внезапном отключении электроэнергии.

Закрывать неиспользуемые инструменты

Программы, работающие в фоновом режиме, очень много тратят энергии. Поэтому с целью экономии заряда лучше их закрывать, оставляя только те программы, которые используются.

Также можно отключить Bluetooth или Wi-Fi, если их работа сейчас не требуется.

Время от времени калибровать батарею

Следует калибровать аккумулятор каждые 2-3 месяца. Калибровка не всегда увеличивает срок службы батареи, но она поможет ноутбуку правильно измерить заряд батареи, предотвращая случайные разряды или перезарядку.

Откалибровать батарею легко, и вот общая суть того, как это сделать: