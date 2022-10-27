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Что сделать, чтобы увеличить время работы батареи ноутбука: проверенные способы

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Четверг 27 октября 2022 21:48
Что сделать, чтобы увеличить время работы батареи ноутбука: проверенные способы Как увеличить время работы ноутбука (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине из-за ракетных обстрелов России нарушено энергоснабжение. Поэтому многие граждане остались без света. Несколько простых советов помогут сохранить заряд ноутбука как можно дольше.

Как увеличить время работы ноутбука - читайте ниже.

Средняя продолжительность "жизни" литий-ионной батареи равна 300-500 циклам. По истечении этого срока ее емкость снижается до 80% от начальной.

Это абсолютно обычный процесс. Также вполне естественным есть быстрое снижение заряда во время очень высоких и низких температур. А при постоянных перегревах сокращается и срок службы аккумулятора (более чем на 60%).

Как увеличить время работы ноутбука

Не держать устройство постоянно включенным в сеть

В таком случае аккумулятор перестает выполнять свои основные функции - накопление и отдачу энергии. И с течением времени он уже не будет заряжаться до 100%.

Поэтому следует соблюдать цикл "заряд/разряд" и это будет лучшим способом повысить работоспособность батареи ноутбука. При этом не рекомендуется ждать полной разрядки до нуля.

Температурный режим

Обычно оптимальная температура для работы ноутбуков составляет 10-35 градусов. Необходимо следить за тем, чтобы свободный доступ воздуха к отверстиям вентиляционных решеток.

Основная ошибка, когда владельцы кладут ноутбук себе на колени или плед. Тогда устройство сильно нагревается. Следует просто приобрести специальную подставку под ноутбук.

Настройка батареи

Если в настройках выбрать экономичный режим электропитания, то это обеспечит снижение расхода заряда до 20%. Чтобы это сделать, нужно щелкнуть по значку батареи в правом нижнем углу экрана.

В режиме экономии уменьшается скорость работы устройства, но зато увеличивается время его работы, что будет очень полезным при внезапном отключении электроэнергии.

Закрывать неиспользуемые инструменты

Программы, работающие в фоновом режиме, очень много тратят энергии. Поэтому с целью экономии заряда лучше их закрывать, оставляя только те программы, которые используются.

Также можно отключить Bluetooth или Wi-Fi, если их работа сейчас не требуется.

Время от времени калибровать батарею

Следует калибровать аккумулятор каждые 2-3 месяца. Калибровка не всегда увеличивает срок службы батареи, но она поможет ноутбуку правильно измерить заряд батареи, предотвращая случайные разряды или перезарядку.

Откалибровать батарею легко, и вот общая суть того, как это сделать:

  • Заряжайте аккумулятор до полного заряда. Оставьте его заряженным на несколько часов, пока аккумулятор не остынет;
  • Выключите настройки спящего режима на ноутбуке. Настройте автоматическое отключение от 5% до 15% мощности;
  • Подождите, пока батарея не разрядится, пока она не выключится автоматически;
  • Зарядите ноутбук и включите его;
  • Дождитесь полной зарядки аккумулятора и вы выполнили правильную калибровку.

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батарея ноутбук Электроэнергия