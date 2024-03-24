Что произойдет с организмом, если ежедневно пить смузи

Смузи - популярный утренний напиток, который может дать организму много преимуществ. При регулярном употреблении он способен повышать иммунитет и помогает контролировать вес. И это еще не все его полезные свойства.

О том, как смузи влияет на организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Eat This, Not That.

Обогащает организм питательными веществами

Смузи из различных фруктов и овощей обеспечивают широкий спектр основных витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для общего здоровья.

Если вам нужно получить немного больше железа в своем рационе, вы можете объединить коктейль и добавить богатые железом продукты, такие как шпинат, тофу или семена тыквы. Если нужно больше белка, наполните свою полосу ягодами, листовой зеленью, орехами и семенами.

Увеличивает употребление овощей

"Многим людям трудно употреблять в пищу достаточное количество овощей в своем ежедневном рационе, а полосе - это простой и вкусный способ увеличить потребление овощей, не перегружая салатами или вареными овощами", - говорит диетолог Мэри Сабат.

В смузи следует добавить также шпинат, капусту, цветную капусту или авокадо.

Улучшает пищеварение

Если вы регулярно употребляете смузи, богатый клетчаткой, он улучшит ваше пищеварение.

"Высокое содержание клетчатки в смузи может способствовать пищеварению и регулярной дефекации, помогая предотвратить запоры и поддерживать здоровую пищеварительную систему", - говорит диетолог.

Для продуктов, богатых клетчаткой, которые можно добавить к своим смузи, попробуйте такие ингредиенты, как ягоды, семена чиа, инжир, яблоки, овес, какао, консервированную тыкву, миндаль или авокадо.

Поддерживает иммунитет

"Некоторые витамины, минералы и содержащиеся в смузи антиоксиданты могут помочь укрепить иммунную систему, сделав ее более устойчивой к инфекциям и болезням", - говорит Сабат.

Известно, что витамин С помогает повысить иммунитет. Получить больше этого витамина можно с помощью ингредиентов для смузи, таких как клубника, апельсины и апельсиновый сок. Цинк является еще одним важным питательным веществом для здоровой иммунной системы. Добавление овса, семечек тыквы, йогурта с цельным молоком, кешью и миндаля может повысить уровень цинка, который требует ваш организм.

Помогает контролировать вес

"Включение их в свой рацион может помочь вам чувствовать себя сытыми и удовлетворенными, потребляя при этом меньше калорий", - говорит диетолог.

Можно легко персонализировать ваши смузи в соответствии с конкретными целями по похудению. Если необходимо больше белка, добавляйте в напиток белковый порошок, орехи и ореховое масло. Если требуется больше клетчатки, добавляйте фрукты, овощи и семена.

Делает кожу здоровее

"Витамины и антиоксиданты в некоторых смузи могут способствовать здоровью кожи, борясь с окислительным стрессом и поддерживая выработку коллагена, что приводит к лучшему цвету лица и младшему виду", - объясняет Сабат.

Например, такие продукты, как грецкие орехи, миндаль и авокадо, содержат здоровые жиры, которые связывают с улучшением здоровья кожи. А такие фрукты, как клубника и киви, содержат витамин С, питательное вещество, которое способствует гладкой коже и уменьшает количество морщин.

Добавляет организм энергии

"Сочетание некоторых фруктов и овощей, содержащихся в смузи, обеспечивает природный источник энергии, помогает бороться с усталостью и улучшает общий жизненный тонус", - добавляет диетолог.

Такие продукты, как йогурт, орехи, бананы, овес, авокадо, ягоды и порошок матча, являются обычными ингредиентами смузи, которые могут зарядить энергией и восстановить силы.