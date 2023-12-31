Эти ошибки в декоре делают ваш дом дешевым и выдают безвкусицу

Эксперт по декору и продаже домов Эрик Брамлетт назвал главные ошибки, которые делают дом визуально дешевым и выдают безвкусицу. Это замечают не только потенциальные покупатели (если вы хотите продать свое жилье), но и гости, которые просто приходят к вам на кофе.

Слишком много беспорядка

Когда человек впервые заходит в ваш дом, он не должен видеть кучу ненужных вещей и заваленную вещами мебель. Это отпугивает как гостей, так и покупателей, приходящих посмотреть на дом, когда вы выставляете его на продажу.

"Загроможденная среда может мгновенно создавать хаотическую и неприветливую атмосферу, потенциально отпугивая покупателей с самого начала. Беспорядок обладает обманчивой способностью делать комнаты гораздо меньше, чем они есть, что заставляет покупателей поверить, что в доме не хватает места для хранения или проживания", - пояснил эксперт.

Избегайте беспорядка (фото: freepik.com)

Слишком смелые цвета краски

Ремонт и выбор покрытия для стен очень важны. Конечно, у каждого человека собственное представление о красоте и вкусе, но осторожно выбирайте краски, воздержитесь от слишком кричащих оттенков. Если вы хотите выгодно продать дом, подберите цвета, которые не отпугивают покупателей.

"Я рекомендую выбирать нейтральные цвета с теплыми тонами, поскольку они создают ощущение уюта в пространстве и предлагают вневременную привлекательность, гарантируя, что дом остается привлекательным для потенциальных покупателей в течение длительного времени", - добавил эксперт.

Выбирайте более теплый цвет (фото: freepik.com)

Ремонт везде, кроме спальни

Как оказалось, многие пытаются создать хорошую "картинку" на кухне и гостиной, но забывают о спальне. И если гости или покупатели увидят главную комнату, где вы спите, в плохом состоянии, они могут сделать неправильные выводы.

"Свежий слой нейтральной краски может мгновенно освежить и модернизировать комнату, сделав ее более просторной и уютной. Современные осветительные приборы могут улучшить атмосферу, добавив тепла и изысканности. Расширение пространства и добавление хорошо стилизованного декора может сделать помещение изысканным и комфортным", - объяснил специалист.