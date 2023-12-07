Эти цвета стен добавят стоимости вашему дому: учитывайте это во время ремонта

Во время ремонта в доме можно выбрать цвета, которые вам нравятся, и лучше всего отражающие стиль. Однако, также следует обращать внимание на тона, которые придают ценности дому, делая его особенным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Белый

Такой цвет отлично подходит для кухонь, гостиных, спален и ванных комнат.

Он также сделает пространство большим и привлекательным.

"На самом деле есть только один цвет, который увеличивает или, лучше сказать, не уменьшает стоимость вашего дома, и это белый", - говорит дизайнер Энтони Каррино.

Специалист добавил, что покупатели жилья увидят белые стены как чистый лист. Это самый надежный вариант, если вы планируете продать квартиру или дом.

Белый цвет стен в ванной (фото: Freepik)

Кремовый цвет

Прекрасно подходит для кухонь, гостиных и спален.

Такой цвет вроде бы поможет освежить пространство. Стены кремового цвета являются отличным фоном для создания хороших акцентов с помощью мебели или декора. Они будут уместны в дизайне любого стиля.

Кремовый цвет стен (фото: Freepik)

Светло-голубой

Дизайнер говорит, что цвет отлично подходит для ванных комнат и спален.

Согласно опросу, светло-голубой является самым популярным цветом для покраски ванной комнаты, ведь это зона, где домовладельцы хотят чувствовать себя расслабленно.

Голубой цвет стен делает интерьер более дорогим (фото: Freepik)

Серый

Стены следует красить в такой цвет в гостиной и спальне.

Серый цвет может быть альтернативой белому, он приносит элегантность и изысканность.

Темно-серые стены или темно-синие или зеленые шкафы могут создать роскошный дизайн.

Именно темно-зеленый цвет сейчас очень популярен. Когда покупатели видят кухню в зеленых тонах, у них это вызывает восхищение.

Серый цвет стен (фото: Freepik)