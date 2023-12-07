Эти цвета стен добавят стоимости вашему дому: учитывайте это во время ремонта
Во время ремонта в доме можно выбрать цвета, которые вам нравятся, и лучше всего отражающие стиль. Однако, также следует обращать внимание на тона, которые придают ценности дому, делая его особенным.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.
Белый
Такой цвет отлично подходит для кухонь, гостиных, спален и ванных комнат.
Он также сделает пространство большим и привлекательным.
"На самом деле есть только один цвет, который увеличивает или, лучше сказать, не уменьшает стоимость вашего дома, и это белый", - говорит дизайнер Энтони Каррино.
Специалист добавил, что покупатели жилья увидят белые стены как чистый лист. Это самый надежный вариант, если вы планируете продать квартиру или дом.
Белый цвет стен в ванной (фото: Freepik)
Кремовый цвет
Прекрасно подходит для кухонь, гостиных и спален.
Такой цвет вроде бы поможет освежить пространство. Стены кремового цвета являются отличным фоном для создания хороших акцентов с помощью мебели или декора. Они будут уместны в дизайне любого стиля.
Кремовый цвет стен (фото: Freepik)
Светло-голубой
Дизайнер говорит, что цвет отлично подходит для ванных комнат и спален.
Согласно опросу, светло-голубой является самым популярным цветом для покраски ванной комнаты, ведь это зона, где домовладельцы хотят чувствовать себя расслабленно.
Голубой цвет стен делает интерьер более дорогим (фото: Freepik)
Серый
Стены следует красить в такой цвет в гостиной и спальне.
Серый цвет может быть альтернативой белому, он приносит элегантность и изысканность.
Темно-серые стены или темно-синие или зеленые шкафы могут создать роскошный дизайн.
Именно темно-зеленый цвет сейчас очень популярен. Когда покупатели видят кухню в зеленых тонах, у них это вызывает восхищение.
Серый цвет стен (фото: Freepik)
Ранее мастер по ремонту назвал наиболее часто ломаемую бытовую технику.
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