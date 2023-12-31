Ці помилки у декорі роблять вашу оселю дешевою та видають несмак

Експерт з декору та продажу будинків Ерік Брамлетт назвав головні помилки, які роблять оселю візуально дешевою та видають несмак. Це помічають не тільки потенційні покупці (якщо ви хочете продати своє житло), а й гості, які просто приходять до вас на каву.

Які помилки у декорі видають несмак, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Забагато безладу

Коли людина вперше заходить у ваш будинок, вона не має бачити купу непотрібних речей та завалені речами меблі. Це відлякує як гостей, так і покупців, які приходять подивитися на будинок, коли ви виставляєте його на продаж.

"Захаращене середовище може миттєво створювати хаотичну та непривітну атмосферу, потенційно відлякуючи покупців із самого початку. Безлад має оманливу здатність робити кімнати набагато меншими, ніж вони є, що змушує покупців повірити, що в будинку бракує необхідного місця для зберігання чи проживання", - пояснив експерт.

Уникайте безладу (фото: freepik.com)

Занадто сміливі кольори фарби

Ремонт та вибір покриття для стін дуже важливі. Звісно, у кожної людини власне уявлення про красу та смак, але обережно обирайте фарби, утримайтеся від занадто "кричущих" відтінків. Якщо ви хочете вигідно продати будинок, підберіть кольори, які не відлякають покупців.

"Я рекомендую обирати нейтральні кольори з теплими тонами, оскільки вони створюють відчуття затишку в просторі та пропонують позачасову привабливість, гарантуючи, що будинок залишається привабливим для потенційних покупців протягом тривалого часу", - додав експерт.

Обирайте більш теплі кольори (фото: freepik.com)

Ремонт усюди, окрім спальні

Як виявилося, багато хто намагається створити гарну "картинку" на кухні та вітальні, але забуває про спальню. І якщо гості або покупці побачать головну кімнату, де ви спите, занедбаною, вони можуть зробити неправильні висновки.

"Свіжий шар нейтральної фарби може миттєво освіжити та модернізувати кімнату, зробивши її більш просторою та затишною. Сучасні освітлювальні прилади можуть покращити атмосферу, додавши тепла та вишуканості. Розрядження простору та додавання добре стилізованого декору може зробити приміщення вишуканим і комфортним", - пояснив спеціаліст.