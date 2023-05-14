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В ПФУ сделали объявление, касающееся всех пенсионеров и не только

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Воскресенье 14 мая 2023 17:30
В ПФУ сделали объявление, касающееся всех пенсионеров и не только В ПФУ сделали важное объявление (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Пенсионном фонде Украины было сделано объявление, которое касается всех пенсионеров и не только. В Фонде напомнили, как узнать о перерасчете пенсий, индексации, выплатах ВПЛ, начислении субсидий и других важных социальных услугах.

Об этом рассказали в Telegram-канале Пенсионного фонда Украины

В ПФУ работает контакт-центр

"В течение апреля 2023 консультанты Контакт-центра Фонда предоставили гражданам 31 038 разъяснений норм действующего законодательства", - поделились информацией в ПФУ.

У консультантов вы сможете узнать о следующем:

  • порядок проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам;
  • индексации пенсий;
  • назначение, выплаты жилищных субсидий;
  • условия назначения и выплаты пенсий во время военного положения;
  • оформление пенсионных удостоверений внутриперемещенным лицам;
  • осуществление страховых выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве;
  • дистанционное представление документов в Фонд;
  • е-больничные и е-трудовые.

Куда и как обращаться за консультацией

Чтобы связаться со специалистами Пенсионного фонда, можно позвонить по телефонам:

  • 0-800-503-753 (бесплатно)
  • 044-281-08-70 (со стационарных и мобильных по тарифам оператора)
  • 044-281-08-71 (со стационарных и мобильных по тарифам оператора)

Прием звонков осуществляется:

  • с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00
  • в субботу с 8:00 до 14:00
  • воскресенье - выходной

Кроме того, дополнительную информацию вы можете найти на сайте ПФУ и в соцсетях Фонда:

Ранее мы писали о важном заявлении, сделанном в Пенсионном фонде.

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