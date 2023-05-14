В ПФУ сделали объявление, касающееся всех пенсионеров и не только

В ПФУ сделали важное объявление (коллаж Styler)

В Пенсионном фонде Украины было сделано объявление, которое касается всех пенсионеров и не только. В Фонде напомнили, как узнать о перерасчете пенсий, индексации, выплатах ВПЛ, начислении субсидий и других важных социальных услугах.

Об этом рассказали в Telegram-канале Пенсионного фонда Украины

В ПФУ работает контакт-центр "В течение апреля 2023 консультанты Контакт-центра Фонда предоставили гражданам 31 038 разъяснений норм действующего законодательства", - поделились информацией в ПФУ. У консультантов вы сможете узнать о следующем: порядок проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам;

индексации пенсий;

назначение, выплаты жилищных субсидий;

условия назначения и выплаты пенсий во время военного положения;

оформление пенсионных удостоверений внутриперемещенным лицам;

осуществление страховых выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве;

дистанционное представление документов в Фонд;

е-больничные и е-трудовые. Куда и как обращаться за консультацией Чтобы связаться со специалистами Пенсионного фонда, можно позвонить по телефонам: 0-800-503-753 (бесплатно)

044-281-08-70 (со стационарных и мобильных по тарифам оператора)

044-281-08-71 (со стационарных и мобильных по тарифам оператора) Прием звонков осуществляется: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00

в субботу с 8:00 до 14:00

воскресенье - выходной Кроме того, дополнительную информацию вы можете найти на сайте ПФУ и в соцсетях Фонда: portal.pfu.gov.ua

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