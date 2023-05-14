В ПФУ сделали объявление, касающееся всех пенсионеров и не только
В Пенсионном фонде Украины было сделано объявление, которое касается всех пенсионеров и не только. В Фонде напомнили, как узнать о перерасчете пенсий, индексации, выплатах ВПЛ, начислении субсидий и других важных социальных услугах.
Об этом рассказали в Telegram-канале Пенсионного фонда Украины
В ПФУ работает контакт-центр
"В течение апреля 2023 консультанты Контакт-центра Фонда предоставили гражданам 31 038 разъяснений норм действующего законодательства", - поделились информацией в ПФУ.
У консультантов вы сможете узнать о следующем:
- порядок проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам;
- индексации пенсий;
- назначение, выплаты жилищных субсидий;
- условия назначения и выплаты пенсий во время военного положения;
- оформление пенсионных удостоверений внутриперемещенным лицам;
- осуществление страховых выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве;
- дистанционное представление документов в Фонд;
- е-больничные и е-трудовые.
Куда и как обращаться за консультацией
Чтобы связаться со специалистами Пенсионного фонда, можно позвонить по телефонам:
- 0-800-503-753 (бесплатно)
- 044-281-08-70 (со стационарных и мобильных по тарифам оператора)
- 044-281-08-71 (со стационарных и мобильных по тарифам оператора)
Прием звонков осуществляется:
- с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00
- в субботу с 8:00 до 14:00
- воскресенье - выходной
Кроме того, дополнительную информацию вы можете найти на сайте ПФУ и в соцсетях Фонда:
Ранее мы писали о важном заявлении, сделанном в Пенсионном фонде.
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