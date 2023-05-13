Пенсии в Украине 2023: важное требование для получения выплат, о котором следует знать

Страховой стаж - один из ключевых показателей для назначения и получения пенсии в Украине. Следует помнить, если за человека не отчисляются ежемесячные платежи в Пенсионный фонд, такой стаж не учитывается, даже если он работает.

Что следует знать о требованиях для получения пенсий в 2023 году - узнайте в материале Styler далее.

Какой у вас страховой стаж

Проверить количество лет страхового стажа и уплату работодателями страховых взносов может каждый человек, который работает или работал, онлайн. Сделать это можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Страховой стаж - это период, в течение которого уплачены страховые взносы, в 2023 году он составляет 1474 грн в месяц. Страховой стаж не всегда равен трудовому стажу из-за того, что человек может работать, но не подлежать общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Чтобы проверить стаж, нужно:

Авторизироваться и войти в личный кабинет на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или BankID.

В правой верхней части экрана выберите "Настройки".

В появившемся меню выберите пункт "Профиль пользователя".

В закладке "Страховые данные" можно увидеть общий страховой стаж, имеющийся в Реестре застрахованных лиц.

Что нужно знать о реформе по увеличению страхового стажа

В октябре 2018 года Верховная рада приняла пенсионную реформу, предусматривающую повышение минимального страхового стажа. Такое повышение происходит постепенно и завершится в 2028 году, когда минимальный стаж составит 35 лет.

В 2023 году минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет для мужчин и женщин составляет 30 лет. В 63 года - 20-30 лет, в 65 - 20 лет.

Страховой стаж можно докупить

Если вам не хватает страхового стажа, можно докупить его путем добровольного участия в системе общеобязательного социального страхования.

Договор заключается на период от 1 года, не менее 1 года и до 5 лет. И выйти на пенсию можно только по истечении его срока действия.

В 2023 году минимальный страховой взнос за месяц для единовременной уплаты за предыдущие периоды составляет 2948 грн (1474 грн×2). Самостоятельно вы определяете период, за который хотите уплатить страховые взносы. Стоимость одного года страхового стажа составляет 35 376 грн.

Для заключения договора следует обратиться в налоговую по месту жительства и предоставить соответствующие документы.