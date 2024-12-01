10 лучших женских духов на зиму: тепло, уют и стиль в каждой ноте

Зима - это не только сезон горячего чая, пушистых шарфов, но и прекрасное время для смены духов. В холодное время года ароматы раскрываются по-другому: более теплые, насыщенные композиции идеально дополняют зимнюю атмосферу, обволакивая теплом и комфортом.

РБК-Украина (проект Styler) подготовили подборку из десяти лучших женских духов, которые создадут ваше зимнее настроение.

Как выбрать зимний аромат?

В холодное время года лучше всего раскрываются ароматы с теплыми и насыщенными нотами:

Ваниль, амбра, мускус - создают уют и согревают.

Древесные ноты (сандал, кедр, уд) - добавляют глубины и шлейфа.

Пряности (корица, кардамон, шафран) - создают праздничную атмосферу.

Maison Francis Kurkdjian - Baccarat Rouge 540

Этот культовый аромат покорил сердца многих благодаря своей уникальной композиции. Сочетание нот амбры, шафрана, жасмина и еловой смолы создает теплый, магнетический аромат, оставляющий незабываемый шлейф.

Dior - Hypnotic Poison

Чувственный и загадочный аромат, согревающий в холодные дни. Ноты ванили, миндаля, кокоса и жасмина делают идеальным выбором для вечерних выходов.

Jo Malone - Velvet Rose & Oud

Глубокий аромат с нотами черной розы, древесного уда и специй. Это идеальное сочетание для ищущих парфюм с восточными акцентами, придающими роскоши.

Chanel - Coco Noir

Элегантный и насыщенный аромат, раскрывающийся нотами грейпфрута, розы, бобов тонкая и пачули. Chanel Coco Noir - это классика, подчеркивающая стиль и шарм. Всегда модно и вне времени!

Yves Saint Laurent - Добро пожаловать

Зимняя версия этого популярного аромата стала более насыщенной и теплой. Ноты лаванды, ванили, апельсинового цвета и меда делают его одновременно сладким и свежим.

Tom Ford - Tobacco Vanille

Этот дух ассоциируется с уютом у камина. Сочетание сладкой ванили, табачных листьев, специй и какао создает теплый, насыщенный аромат, идеальный для зимних вечеров. Абсолютный хит и мастхев на зиму!

Byredo - Gypsy Water

Для тех, кто любит свежесть даже зимой, этот аромат станет отличным выбором. Ноты можжевельника, сосны, лимона и ванили напоминают о морозных зимних прогулках среди снежного леса.

Guerlain - Mon Guerlain Intense

Этот дух создан для женщин, которые хотят чувствовать себя уверенно. В нем гармонично сочетаются ноты лаванды, ванили, ириса и пачули.

Mugler - Alien Essence Absolue

Этот аромат переносит в волшебный зимний вечер. Амбра, ваниль, белый жасмин и мускус создают магнетическую и таинственную композицию.

Lancome - La Nuit Тресор

Это дух для романтических зимних свиданий. Черная роза, орхидея, ваниль, пралине и ладана придают ему чувственность и роскошь.