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Осень во флаконе. Лучшие небанальные духи для женщин, которыми не будут пахнуть все

Среда 11 сентября 2024 19:01
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Осень во флаконе. Лучшие небанальные духи для женщин, которыми не будут пахнуть все Фото: Какие небанальные духи выбрать на осень (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Осень - это прекрасный сезон, который уже неперенасыщен солнцем и жарой. Соответственно, женщинам хочется изменить свой парфюм, который будет способствовать настроению и радовать владелицу.

В материале РБК-Украина (проект Styler) предлагаем вам небанальные духи, которые вы не услышите от каждой второй женщины на улице.

Лучшие небанальные духи на осень 2024

Black Tie Celine

Black Tie Celine - это аромат унисекс, но уверенным женщинам, которые жаждут свободы, будут очень подходить. Black Tie - это не новый аромат, он выпущен в 2019 году. Композицию составляют следующие ноты и аккорды: Ирис, Кедр, Мох, Мускус и Ваниль.

Осень во флаконе. Лучшие небанальные духи для женщин, которыми не будут пахнуть все

Delphinus от Creed

Этот аромат также унисекс, подойдет как мужчинам, так и женщинам. Парфюм - новый, выпущенный в 2024 году, но уже успел понравиться тем, у кого безупречный вкус.

Верхняя нота: Ирис; нота сердца: Ладан; Базовая нота Ваниль. Аромат открывается яркими нотами черного и розового перца, придающими аромат динамичности и энергии.

Осень во флаконе. Лучшие небанальные духи для женщин, которыми не будут пахнуть все

Balenciaga Paris 10 Avenue George V L'Essence

Акцент в парфюме сделан на листьях фиалки, окруженных зелеными, чуть-чуть металлическими нотами. Это как душа свежести, чистая и вибрирующая, импульсивная и неоднозначная, спрятанная во флаконе. Но осень - это тоже время для этого аромата.

Осень во флаконе. Лучшие небанальные духи для женщин, которыми не будут пахнуть все

Oud Saphir Atelier Cologne

Oud Saphir Atelier Cologne - это аромат для мужчин и женщин. Верхние ноты: Бергамот, Розовый перец и Амбретта; ноты сердца: Кожа, Береза ​​и Жасмин; ноты базы: дерево Агар, Береза ​​и Ваниль. На коже чувствуется, как невероятно мягкая, чуть сладковатая кожа. Абсолютно "незаезженный" аромат

Осень во флаконе. Лучшие небанальные духи для женщин, которыми не будут пахнуть все

Nobile 1942 Estroverso

Это благородный союз цитрусовых и фужерных аккордов с теплыми древесными нотами. Насыщенный, свежий и мягкий аромат гармонично украшает и чувственную женскую натуру, и мужскую волевую сущность. Назначение парфюма - сделать образ эффектным и неповторимым.

Осень во флаконе. Лучшие небанальные духи для женщин, которыми не будут пахнуть все

Etat Libre d`Orange Rien Etat Libre d`Orange Rien

Забудьте о правилах, ограничениях и границах. Парфюмерная вода унисекс Etat Libre d'Orange Rien отлично подходит для всех, кто не боится выделяться из толпы. Шипровый и древесный аромат, который сделает образ незабываемым и небанальным.

В составе - альдегиды, кожа, янтарь, пачули, мох, ладан, роза, стиракс, лабданум, тмин, черный перец.

Осень во флаконе. Лучшие небанальные духи для женщин, которыми не будут пахнуть все

Serge Lutens Jeux de Peau

Восточный древесный дух Jeux de Peau предназначен как для мужчин, так и для женщин. Спокойный, теплый, уютный, радостный, многогранный, очень оригинальный аромат от Serge Lutens отражает запах французской булочной: свежий, теплый, подрумяненный хлеб, абрикосовое варенье, молоко, аромат деревянной мебели - и все это в легкой вкусной дымке.

Осень во флаконе. Лучшие небанальные духи для женщин, которыми не будут пахнуть все

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