Эти пять пород кошек считаются самыми умными: кто попал в список

Некоторые породы кошек обладают большим высоким интеллектом и лучшей памятью. К тому же некоторые даже поддаются дрессировке и могут выполнять команды.

Мэйн-кун

Древняя порода кошек, которая родом со штата Мэн в Северной Америке. Мейн-куны являются настоящими великанами, ведь вес некоторых самцов может достигать или даже превышать 10 кг.

Также эти четырехлапые могут не просто понимать команды человека, но и выполнять их. Правда животное может не всегда вас слушать, поскольку, как и другие коты, сами решают, что им делать.

А еще коты этой породы любят играть и хорошо ладят с детьми и с другими животными.

Котики мэйн-кун (фото: wikipedia)

Норвежская лесная кошка

Эта порода кошек также отличается большими размерами. К тому же из-за густой и длинной шерсти животные выглядят больше, чем они есть на самом деле.

Эти коты не нуждаются в особом уходе. Они считаются сильными, крепкими, активными и подвижными животными.

Коты этой породы любят гулять в одиночестве, но им также нравится общество людей. К детям норвежская лесная кошка относится прохладно, но никогда не проявляет агрессию, а при чрезмерном внимании просто убегает.

Норвежская лесная кошка (фото: wikipedia)

Скоттиш-фолд

Еще эта порода называется шотландская вислоухая. "Шотландцы" пользуются неизменно высокой популярностью не только благодаря красивому внешнему виду, но и своему спокойному характеру и высокому уровню интеллекта.

На самом деле этих животных очень быстро можно научить разным трюкам и фокусам. Они любят активные игры и проводить время со своей семьей. А еще эти котики легко ладят с другими животными.

Скоттиш-фолд (фото: wikipedia)

Манчкин

Манчкины имеют короткие лапки, при этом другие пропорции тела у них такие же, как и у других пород. Такие животные достаточно подвижны, очень быстро бегают и хорошо лазают по деревьям.

Высокий интеллект породы проявляется в постоянных играх. Манчкины всегда готовы поиграть как с другими домашними животными, с которыми отлично контактируют, так и с людьми. Кроме того, их нужно правильно кормить, поскольку они склонны набирать вес.

Манчкин (фото: wikipedia)

Абиссинская кошка

Абиссинская кошка - особая порода, у которой окрас почти как у зайцев и кроликов. Такие животные считаются хорошими охотниками. Если отпускать их на прогулку, то довольно скоро четырехлапый начнет приносить разных мышей и птиц, пойманных своими силами.

Абиссинскаяая кошка (фото: wikipedia)