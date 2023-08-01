Ці п'ять порід кішок вважаються найрозумнішими: хто потрапив до списку

Деякі породи кішок мають більший високий інтелект та кращу пам'ять. До того ж деякі навіть піддаються дресируванню та можуть виконувати команди.

Мейн-кун

Давня порода кішок, яка походить від кішок штату Мен, що в Північній Америці. Мейн-куни є справжніми велетнями, адже вага деяких самців може досягати або навіть перевищувати 10 кг.

Також ці чотирилапі можуть не просто розуміти команди людини, а й виконувати їх. Правда тваринка може не завжди вас слухати, оскільки, як і інші коти, самі вирішують, що їм робити.

А ще коти цієї породи люблять гратися і добре ладнають з дітьми та з іншими тваринами.

Котики мейн-кун (фото: wikipedia)

Норвезька лісова кішка

Ця порода кішок також відрізняється великими розмірами. До того ж через густу та довгу шерсть тваринки виглядають більшими, ніж вони є насправді.

Ці коти не потребують особливого догляду. Вони вважаються сильними, міцними, активними та рухливими тваринами.

Коти цієї породи полюбляють гуляти на самоті, але їм також до вподоби товариство людей. До дітей норвезька лісова кішка ставиться прохолодно, але ніколи не проявляє агресію, а при надмірній увазі просто тікає.

Норвезька лісова кішка (фото: wikipedia)

Скоттіш-фолд

Ще цю породу називають шотландською висловухою."Шотландці" користуються незмінно високою популярністю не лише завдяки красивому зовнішньому вигляду, а й своєму спокійному характеру та високому рівню інтелекту.

Насправді цих тваринок дуже швидко можна навчити різних трюків і фокусів. Вони обожнюють активні ігри та проводити час зі своєю родиною. А ще легко ладнають з іншими тваринками.

Скоттіш-фолд (фото: wikipedia)

Манчкін

Манчкін мають короткі лапки, при цьому інші пропорції тіла в них такі ж, як і в інших порід. Такі тваринки досить рухливі, дуже швидко бігають та добре лазять по деревах.

Високий інтелект породи проявляється у постійних іграх. Манчкіни завжди готові погратися як з іншими домашніми тваринами, з якими чудово контактують, так і з людьми. Крім того, їх потрібно правильно годувати, оскільки вони схильні набирати вагу.

Манчкін (фото: wikipedia)

Абіссинська кішка

Абіссинська кішка - особлива порода, в якої забарвлення майже як у зайців та кроликів. Такі тваринки вважаються хорошими мисливцями. Якщо відпускати їх на прогулянку, то досить скоро чотирилапий почне приносити різних мишей та пташок, спійманих своїми силами.

Абіссинська кішка (фото: wikipedia)