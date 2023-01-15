Вот почему коты на самом деле мурлыкают и топчут вас лапами

Кошки любят залезть на вас с назойливым мурлыканием и еще потоптать подушечками передних лап, слегка выпуская коготки. Что они хотят нам сказать?

Об этом читайте ниже в материале Styler.

Почему коты любят мурлыкать

Мурлыкание – это не только милая черта вашего любимца, но и способ их общения. Котики мурлыкают, когда проявляют удовольствие, получая ласку или еду.

Но на самом деле все гораздо сложнее, ведь животные мурлыкают еще и в стрессовых ситуациях или во время восстановительных периодов после травм.

Ученым удалось выяснить, что мурлыканье имеет признаки успокоения и исцеления. Ведь звуковые колебания в его процессе способствуют заживлению и повышению плотности костной ткани.

Котята начинают мурчать уже в возрасте двух дней после рождения. Этот звук помогает их матерям обрести свое потомство, когда приходит время кормления. Мамы-кошки мурлыкают в процессе кормления и вылизывания своего потомства, ободряя и успокаивая его.

Нередко поведение с кошачьего детства остается и у некоторых взрослых кошек, которые мурлыкают выпрашивая пищу (своеобразная попытка убедить человека, что пришло время поесть), а некоторые продолжают мурлыкать и в процессе кормления.

Есть кошки, которые громко мурлыкают во время осторожного исследования новой территории. Также эти любимцы могут мурчать после того, как их испугали, то есть после стрессовых случаев (например, после преследования собакой или когда их снимают с дерева).

Исследования мурлыкания еще продолжаются, а пока ученым удалось выяснить следующие моменты:

Преимущественно диапазон мурлыкания составляет 25-50 Герц. Если у животного перелом костей, то оно будет издавать именно такие звуки. Указанные частоты хорошо влияют на заживление переломов и восстановление костной ткани.

Вибрация с частотой около 120 Герц положительно влияет на восстановление сухожилий.

Показатели звука в диапазоне 18-35 Герц кошки издают, если получили ушиб, ставший результатом ограничения подвижности. Такое мурлыканье хорошо сказывается на восстановлении подвижности суставов.

Мурчание в диапазоне 50-150 Герц помогает облегчить болевые ощущения.

Показатели терапевтических частот, способствующие восстановлению мышц, составляют от 2 до 100 Герц.

На частоте 100 Герц мурчат кошки с наличием хронического обструктивного заболевания легких.

Кошки общаются с человеком мурлыканием

Животные часто мурчат и ради коммуникации с человеком, чтобы проявить свое удовлетворение, чувство благодарности.

Они издают такие звуки, когда их ласкают, угощают вкусным лакомством или при возвращении хозяина домой.

Мурлыканье помогает человеку

Питомцы помогают своей звуковой терапией:

восстановить костную ткань человеческого организма,

умиротворить и успокоить людей во время стресса и при наличии нервных расстройств,

улучшить мозговое кровообращение и уменьшить риск возникновения инсульта,

снизить показатели давления, нормализовать пульс,

снизить риски возникновения болезней сердца.

Котики общаются мурчанием (фото: pixabay)

Почему котики топчут вас лапами

Котики впервые начинают характерно топтать лапками еще маленькими котятами, которых кормит мама. "Разминание" ассоциируется с сосанием, которое помогает стимулировать подачу молока у матери.

Интересно, что некоторые коты кроме топтания могут еще и начинать вылизывать хозяев или сосать одежду. Такое поведение называется неотенией – это когда животное сохраняет свои юношеские физические или поведенческие черты до зрелого возраста.

Если кот мне вас – это такой его способ сказать, что вы являетесь партнерами или принадлежите к его социальной группе. То есть, он воспринимает вас близким человеком, показывает, что ему с вами комфортно.

Однако если такое "разминание" происходит очень часто, это может быть признаком того, что ваша кошка испытывает стресс или боль и нуждается в осмотре врача.

Что делать, если топтание вам не нравится

Может быть такое, что животное выпускает когти и вы чувствуете дискомфорт. Лучшим способом избежать этого является обрезка когтей специальной когтерезкой. Но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить капилляры внутри когтя.

В любом случае не сбрасывайте животное с рук. Погладьте его и ободрите.