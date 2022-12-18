Вот почему собаки на одних людей лают, а на других – нет
Собаки могут проявлять агрессивное поведение, рычать и лаять на одних людей, а к другим относиться нейтрально или проявлять дружелюбие
Почему так происходит, пишет SantePlus.
Чувство чего-то нового
Наиболее частой причиной, почему собака плохо реагирует на незнакомца, является именно ощущение нового. Если собака не была социализирована, любой тип контакта с незнакомцами, представляющий новые запахи, новые виды и новое поведение, может показаться угрожающим.
Даже если собака привыкла к другим, неизвестность все равно может вызвать тревогу и неуверенность.
Часто у собак вызывают такую реакцию люди с менее знакомыми характеристиками, особенно когда дело касается внешнего вида и запаха.
Собаки считают некоторых людей более угрожающими
Люди отличаются друг от друга размерами, физическими характеристиками и поведением, и все это собака может воспринимать как угрозу.
К таким относятся:
- солнцезащитные очки, мешающие собаке видеть лицо человека;
- борода – по той же причине;
- очень высокие люди;
- громкие голоса;
- определенные телодвижения, особенно прямой зрительный контакт;
- сильные запахи, будь то шампунь, духи, дезодорант или даже то, что вы съели.
Все это может заставить собаку нервничать.
Плохие воспоминания
Собаки могут воспринимать некоторые детали и создавать ассоциации с отрицательными воспоминаниями. Некоторые люди могут казаться некоторым собакам более опасными, потому что они ассоциируют запах или внешний вид с плохими воспоминаниями.
Обиженный и травмированный пес может лаять на людей, которые напоминают ему печальные обиды из прошлого.
Для защиты хозяина
Часто собаки пытаются защитить своих хозяев, даже если в этом нет необходимости. Собаки любят защищать свою территорию и своих хозяев, особенно сторожевые и пастушьи породы.
Поэтому они могут вести себя агрессивно по отношению к любому, кто "вторгается" в их пространство или действует так, как они воспринимают как угрозу своей семье.
Это может быть простой жест, например надевание шапки или открытие зонтика. Кроме того, собака может ревновать людей, которые подходят к их хозяевам, и потому вести себя владельчески.
Собаки видят подлинную природу людей
Собаки часто хорошо оценивают характеры, они действительно могут определить, заслуживает ли доверие человек или нет.
Собаки постоянно следят за социальными взаимодействиями и всегда с подозрением относятся к тому, как другие относятся к их хозяевам. Они могут улавливать то, что владелец думает о другом человеке и относиться к нему так же.
Раньше мы писали, почему собаки вылизывают своих хозяев.
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