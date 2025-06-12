Эти новые функции iOS 26 будут доступны только на некоторых моделях iPhone: список

Компания Apple представила iOS 26 - масштабное обновление мобильной операционной системы, которое затрагивает как внешний вид, так и функциональность iPhone. Однако множество новых функций потребуют новейших моделей смартфонов и технологии Apple Intelligence.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac рассказывает, какие функции iOS 26 будут доступны на различных моделях iPhone.

Визуальный интеллект и скриншоты

Требуется: iPhone 15 Pro и новее

Функция визуального интеллекта, впервые представленная в iPhone 16 как часть камеры, теперь работает на системном уровне. Пользователь может сделать скриншот и сразу воспользоваться анализом его содержимого с помощью ИИ - это удобно для покупок, добавления событий в календарь и других задач.

Visual Intelligence (фото: 9to5Mac)

Живой перевод в Сообщениях, FaceTime и звонках

Требуется: iPhone 15 Pro и новее

Apple значительно продвинулась в области перевода в реальном времени. Теперь он встроен в приложения Сообщения, FaceTime и Телефон.

В Сообщениях переводы происходят автоматически по мере ввода текста и отправляются на языке собеседника

В FaceTime добавлены живые субтитры с переводом, при этом голос собеседника остается слышимым

В телефонных разговорах перевод проговаривается вслух во время общения.

Живой перевод в реальном времени (фото: 9to5Mac)

Эффект 3D на экране блокировки

Требуется: iPhone 12 и новее

Новый 3D-эффект делает экран блокировки более живым. Время на экране динамически адаптируется к фотографии, а при движении устройства изображение "оживает" за счет эффекта глубины.

Эффект 3D на экране блокировки (фото: 9to5Mac)

Команды с ИИ-действиями

Требуется: iPhone 15 Pro и новее

Приложение "Команды" получило расширение возможностей благодаря Apple Intelligence. Теперь доступны действия по созданию изображений, кратким пересказам текста и интеграции с ИИ-моделями Apple прямо в сценариях пользователя.

Умные напоминания и организация

Требуется: iPhone 15 Pro и новее

В приложении "Напоминания" теперь доступны предложения новых задач и организация списков по категориям с помощью ИИ. Например, система может автоматически распознать задачи из iMessage или писем и предложить их добавить в список.

В приложении "Напоминания" доступны новые возможности (фото: 9to5Mac)

Отслеживание заказов в Apple Wallet

Требуется: iPhone 15 Pro и новее

Функция отслеживания заказов в Apple Wallet получила значительное улучшение. Ранее она требовала поддержки со стороны продавцов, но теперь ИИ автоматически находит информацию о заказах в вашей электронной почте и добавляет ее в Wallet - даже если магазин официально не поддерживает эту функцию.

Обновленные Genmoji и Image Playground

Требуется: iPhone 15 Pro и новее

Функции создания эмодзи и изображений, впервые представленные в прошлом году, значительно улучшены.

Genmoji можно создавать путем комбинирования двух эмодзи или на основе текстового описания, включая настройку прически, одежды и т.д.

Image Playground теперь поддерживает стилизацию изображений в аниме, масляную живопись, векторную графику и другие стили. Также добавлена опция Any Style для создания изображений по произвольному описанию.

Image Playground (фото: 9to5Mac)

Фоны и опросы в Сообщениях

Требуется: iPhone 15 Pro и новее

Нововведения в приложении Сообщения включают возможность создания опросов и фонов с ИИ-поддержкой.

Опросы можно создавать на всех моделях, но пользователи новых iPhone получают предложения от Apple Intelligence для быстрого создания.

Фоны теперь можно не только выбирать из стандартных, но и генерировать с помощью Image Playground.

В Сообщениях теперь можно создавать опросы и настраивать фон (фото: 9to5Mac)