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Ці нові функції iOS 26 будуть доступні тільки на деяких моделях iPhone: список

Четвер 12 червня 2025 14:45
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Ці нові функції iOS 26 будуть доступні тільки на деяких моделях iPhone: список Ці функції iOS 26 не запрацюють на старих iPhone (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple представила iOS 26 - масштабне оновлення мобільної операційної системи, яке зачіпає як зовнішній вигляд, так і функціональність iPhone. Однак безліч нових функцій потребуватимуть новітніх моделей смартфонів і технології Apple Intelligence.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac розповідає, які функції iOS 26 будуть доступні на різних моделях iPhone.

Візуальний інтелект і скріншоти

Потрібно: iPhone 15 Pro і новіше

Функція візуального інтелекту, вперше представлена в iPhone 16 як частина камери, тепер працює на системному рівні. Користувач може зробити скріншот і одразу скористатися аналізом його вмісту за допомогою ШІ - це зручно для покупок, додавання подій до календаря та інших завдань.

Ці нові функції iOS 26 будуть доступні тільки на деяких моделях iPhone: списокVisual Intelligence (фото: 9to5Mac)

Живий переклад у Повідомленнях, FaceTime і дзвінках

Потрібно: iPhone 15 Pro і новіше

Apple значно просунулася в галузі перекладу в реальному часі. Тепер він вбудований у додатки Повідомлення, FaceTime і Телефон.

  • У Повідомленнях переклади відбуваються автоматично в міру введення тексту і відправляються мовою співрозмовника
  • У FaceTime додано живі субтитри з перекладом, при цьому голос співрозмовника залишається чутним
  • У телефонних розмовах переклад проговорюється вголос під час спілкування.

Ці нові функції iOS 26 будуть доступні тільки на деяких моделях iPhone: списокЖивий переклад у реальному часі (фото: 9to5Mac)

Ефект 3D на екрані блокування

Потрібно: iPhone 12 і новіше

Новий 3D-ефект робить екран блокування більш живим. Час на екрані динамічно адаптується до фотографії, а під час руху пристрою зображення "оживає" за рахунок ефекту глибини.

Ці нові функції iOS 26 будуть доступні тільки на деяких моделях iPhone: списокЕфект 3D на екрані блокування (фото: 9to5Mac)

Команди з ШІ-діями

Потрібно: iPhone 15 Pro і новіше

Додаток "Команди" отримав розширення можливостей завдяки Apple Intelligence. Тепер доступні дії зі створення зображень, коротких переказів тексту та інтеграції з АІ-моделями Apple прямо в сценаріях користувача.

Розумні нагадування та організація

Потрібно: iPhone 15 Pro і новіше

У застосунку "Нагадування" тепер доступні пропозиції нових задач і організація списків за категоріями за допомогою ШІ. Наприклад, система може автоматично розпізнати задачы з iMessage або листів і запропонувати їх додати до списку.

Ці нові функції iOS 26 будуть доступні тільки на деяких моделях iPhone: списокУ додатку "Нагадування" доступні нові можливості (фото: 9to5Mac)

Відстеження замовлень в Apple Wallet

Потрібно: iPhone 15 Pro і новіше

Функція відстеження замовлень в Apple Wallet отримала значне поліпшення. Раніше вона вимагала підтримки з боку продавців, але тепер ШІ автоматично знаходить інформацію про замовлення у вашій електронній пошті і додає її в Wallet - навіть якщо магазин офіційно не підтримує цю функцію.

Оновлені Genmoji та Image Playground

Потрібно: iPhone 15 Pro і новіше

Функції створення емодзі та зображень, вперше представлені торік, значно поліпшені.

Genmoji можна створювати шляхом комбінування двох емодзі або на основі текстового опису, включно з налаштуванням зачіски, одягу тощо.

Image Playground тепер підтримує стилізацію зображень в аніме, олійний живопис, векторну графіку та інші стилі. Також додано опцію Any Style для створення зображень за довільним описом.

Ці нові функції iOS 26 будуть доступні тільки на деяких моделях iPhone: списокImage Playground (фото: 9to5Mac)

Фони та опитування в Повідомленнях

Потрібно: iPhone 15 Pro і новіше

Нововведення в додатку Повідомлення включають можливість створення опитувань і фонів з ШІ-підтримкою.

Опитування можна створювати на всіх моделях, але користувачі нових iPhone отримують пропозиції від Apple Intelligence для швидкого створення.

Фони тепер можна не тільки обирати зі стандартних, а й генерувати за допомогою Image Playground.

Ці нові функції iOS 26 будуть доступні тільки на деяких моделях iPhone: списокУ Повідомленнях тепер можна створювати опитування і налаштовувати фон (фото: 9to5Mac)

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