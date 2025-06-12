Ці нові функції iOS 26 будуть доступні тільки на деяких моделях iPhone: список
Компанія Apple представила iOS 26 - масштабне оновлення мобільної операційної системи, яке зачіпає як зовнішній вигляд, так і функціональність iPhone. Однак безліч нових функцій потребуватимуть новітніх моделей смартфонів і технології Apple Intelligence.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac розповідає, які функції iOS 26 будуть доступні на різних моделях iPhone.
Візуальний інтелект і скріншоти
Потрібно: iPhone 15 Pro і новіше
Функція візуального інтелекту, вперше представлена в iPhone 16 як частина камери, тепер працює на системному рівні. Користувач може зробити скріншот і одразу скористатися аналізом його вмісту за допомогою ШІ - це зручно для покупок, додавання подій до календаря та інших завдань.
Visual Intelligence (фото: 9to5Mac)
Живий переклад у Повідомленнях, FaceTime і дзвінках
Потрібно: iPhone 15 Pro і новіше
Apple значно просунулася в галузі перекладу в реальному часі. Тепер він вбудований у додатки Повідомлення, FaceTime і Телефон.
- У Повідомленнях переклади відбуваються автоматично в міру введення тексту і відправляються мовою співрозмовника
- У FaceTime додано живі субтитри з перекладом, при цьому голос співрозмовника залишається чутним
- У телефонних розмовах переклад проговорюється вголос під час спілкування.
Живий переклад у реальному часі (фото: 9to5Mac)
Ефект 3D на екрані блокування
Потрібно: iPhone 12 і новіше
Новий 3D-ефект робить екран блокування більш живим. Час на екрані динамічно адаптується до фотографії, а під час руху пристрою зображення "оживає" за рахунок ефекту глибини.
Ефект 3D на екрані блокування (фото: 9to5Mac)
Команди з ШІ-діями
Потрібно: iPhone 15 Pro і новіше
Додаток "Команди" отримав розширення можливостей завдяки Apple Intelligence. Тепер доступні дії зі створення зображень, коротких переказів тексту та інтеграції з АІ-моделями Apple прямо в сценаріях користувача.
Розумні нагадування та організація
Потрібно: iPhone 15 Pro і новіше
У застосунку "Нагадування" тепер доступні пропозиції нових задач і організація списків за категоріями за допомогою ШІ. Наприклад, система може автоматично розпізнати задачы з iMessage або листів і запропонувати їх додати до списку.
У додатку "Нагадування" доступні нові можливості (фото: 9to5Mac)
Відстеження замовлень в Apple Wallet
Потрібно: iPhone 15 Pro і новіше
Функція відстеження замовлень в Apple Wallet отримала значне поліпшення. Раніше вона вимагала підтримки з боку продавців, але тепер ШІ автоматично знаходить інформацію про замовлення у вашій електронній пошті і додає її в Wallet - навіть якщо магазин офіційно не підтримує цю функцію.
Оновлені Genmoji та Image Playground
Потрібно: iPhone 15 Pro і новіше
Функції створення емодзі та зображень, вперше представлені торік, значно поліпшені.
Genmoji можна створювати шляхом комбінування двох емодзі або на основі текстового опису, включно з налаштуванням зачіски, одягу тощо.
Image Playground тепер підтримує стилізацію зображень в аніме, олійний живопис, векторну графіку та інші стилі. Також додано опцію Any Style для створення зображень за довільним описом.
Image Playground (фото: 9to5Mac)
Фони та опитування в Повідомленнях
Потрібно: iPhone 15 Pro і новіше
Нововведення в додатку Повідомлення включають можливість створення опитувань і фонів з ШІ-підтримкою.
Опитування можна створювати на всіх моделях, але користувачі нових iPhone отримують пропозиції від Apple Intelligence для швидкого створення.
Фони тепер можна не тільки обирати зі стандартних, а й генерувати за допомогою Image Playground.
У Повідомленнях тепер можна створювати опитування і налаштовувати фон (фото: 9to5Mac)
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