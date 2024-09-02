Эти лучшие противовоспалительные продукты должны быть в рационе каждого

Артрит может вызвать сильную боль суставов. Для тех, кто борется с такими проблемами как остеоартрит и ревматоидный артрит, крайне важно найти способы облегчить ежедневный дискомфорт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Coventry Live .

Эрготерапевт Джули Дженнингс предложила людям, страдающим артритом, внимательно следить за своим рационом.

"Доказано, что некоторые ингредиенты уменьшают воспаление, укрепляют вашу иммунную систему и кости", - отметила она.

Продукты, помогающие при воспалении и артрите

Жирная рыба

Жирная рыба особенно полезна для здоровья мозга, но также обладает противовоспалительными свойствами, которые могут облегчить боль при артрите.

К тому же она содержит жирные кислоты омега-3, которые в организме превращаются в противовоспалительные соединения. Эти соединения могут помочь обуздать выработку воспалительных цитокинов, которые, как правило, разрушают хрящ и способствуют артриту.

Семена льна

Оно богато источником альфа-линоленовой кислоты (ALA, типа растительной омега-3 жирной кислоты).

Такие семена очень легко включить в пищу - просто посыпьте хлопья или в кашу во время завтрака, добавьте в качестве дополнительного компонента в смеси для выпекания.

Ягоды

Они наполнены питательными веществами, необходимыми для здоровья. Природные антиоксиданты в ягодах могут помочь предотвратить артрит, борясь со свободными радикалами в организме, которые могут повредить клетки и способствовать воспалительным процессам.

Следует приготовить домашние смузи, чтобы добавить больше ягод в свой рацион. Они не только вкусные, но и отлично освежают в теплые летние месяцы. Известно, что черника, малина и ягоды годжи содержат больше антиоксидантов.

Оливковое масло

Оливковое масло содержит соединение под названием олеокантал, который может оказывать подобное влияние на организм, как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), такие как ибупрофен.

Считается, что олеокантал ингибирует активность ферментов ЦОГ, уменьшая выработку провоспалительных веществ и помогая предотвратить воспаление и связанные с ним боли при артрите.

Эксперт отметил, что упражнения играют важную роль в предотвращении скованности суставов и мышц. Поэтому важно часто прогуливаться, плавать и ездить на велосипеде.