С ними вы не похудеете: 8 продуктов и напитков, которые провоцируют голод

Аппетит и голод вполне нормальными ощущениями. Таким образом, организм человека проявляет естественное желание есть. Однако есть некоторые продукты, которые только повышают аппетит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Какая еда провоцирует голод

Торт и печенье

Из-за низкой питательной ценности торты и печенье часто вызывают желание еще больше есть.

Продукты с низким гликемическим индексом, такие как классические десерты, могут действительно стимулировать и обострять чувство голода. К счастью, пирожные и печенье можно сделать сытнее и здоровее с помощью цельнозерновой муки, ореховой пасты, измельченных орехов, семян и сухофруктов.

Если потреблять эти простые или рафинированные углеводы вместе со сбалансированной пищей, например съесть десерт в конце еды, а не через два-три часа. Так вы можете извлечь пользу от клетчатки и белка.

Фруктовый сок

Такому напитку не хватает питательных веществ, которые удовлетворят организм, например, клетчатки, жира и белка. Вместо этого выбирайте целый фрукт или смузи, поскольку оба варианта содержат клетчатку, необходимую для ощущения сытости.

Белый хлеб

Простые или рафинированные углеводы, у которых не хватает клетчатки, плохо помогают поддерживать вас сытыми и удовлетворенными.

Белый хлеб, безусловно, может вписываться в умеренных количествах в сбалансированное питание. Прекрасной альтернативой, которая даст вам чувство сытости, есть цельнозерновой хлеб.

Конфеты

Отсутствие клетчатки в конфетах позволяет им быстро перевариваться, быстро повышая уровень сахара в крови, заставляя вас снова ощущать голод.

Отличной альтернативой будут сухофрукты без добавления сахара. Сушеное манго и вишни дадут сладость, которая часто может удовлетворить вашу жажду сладкого.

Картофельные чипсы

Некоторые картофельные чипсы имеют большее содержание жира, часто этого недостаточно, чтобы утолить голод. Лучшие варианты включают запеченный картофель фри или картофель в мундире, поскольку они содержат достаточно клетчатки, чтобы насытить.

Алкоголь

Когда мы употребляем алкоголь, печень занимается его метаболизмом. Это может мешать механизмам регуляции уровня глюкозы в органе, что иногда может приводить к снижению уровня сахара в крови и вынуждать нас чувствовать сильный голод.

Кроме того, многие алкогольные напитки содержат много сахара, который также стимулирует чувство голода. Способы смягчить это - это есть перед/или во время употребления алкоголя.

Белый рис

Белый рис является еще одним излюбленным простым углеводом, который мало что может предложить с питательной точки зрения. Это заставит многих из нас зачерпнуть еще одну порцию вскоре после окончания первой.

Коричневый рис - это фантастическая замена, поскольку он богат клетчаткой и имеет вкусный ореховый вкус.

Обезжиренный йогурт

Сейчас в моде и считаются полезными обезжиренные йогурты. Но у них слишком мало жиров или углеводов, поэтому они не помогут надолго забыть о голоде.

Они содержат сахар либо в чистом виде, либо в качестве ароматизатора и начинки из фруктов. Кроме того, как и другие кисломолочные продукты, они провоцируют чувство голода.