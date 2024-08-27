В чем польза инжира и кому его есть категорически нельзя

Инжир , также известный как фиговое дерево (лат. Ficus carica ), - это сладкий фрукт, произрастающий на одноименном дереве, принадлежащем к семейству тутовых. Инжир может быть разных цветов – от желтого и зеленого до темно-фиолетового и почти черного, в зависимости от сорта. Его вкус сладок, а текстура мягкая и сочная с небольшими хрустящими семенами.

В чем польза этого продукта и кому его есть нельзя - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Польза инжира

Богат полезными веществами

Инжир содержит большое количество витаминов (особенно витаминов A, C, K и группы B) и минералов (таких как калий, кальций, магний, железо). Высокий уровень калия способствует снижению АД, а кальций помогает поддерживать здоровье костей.

Источник клетчатки

Инжир является хорошим источником диетической клетчатки, которая помогает улучшить пищеварение, предотвращает запоры и способствует поддержанию здорового веса.

Антиоксидантные свойства

Фрукты инжира содержат антиоксиданты, в частности флавоноиды и полифенолы, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме и снижают риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Улучшение пищеварения

Благодаря содержанию клетчатки и природных ферментов, инжир способствует здоровому пищеварению, уменьшает чувство вздутия и поддерживает баланс микрофлоры кишечника.

Улучшение состояния кожи

Инжир также обладает противовоспалительными свойствами, что может помочь при акне, экземе и других кожных проблемах. Его антиоксиданты поддерживают здоровый вид кожи, помогая бороться со старением.

Поддержка здоровья сердца

Калий и антиоксиданты в инжире способствуют снижению уровня холестерина и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Инжир можно употреблять свежим, сушеным, добавлять в десерты, салаты, выпечки или употреблять как самостоятельную закуску.

Инжир очень полезен для организма (фото: techhorticulture.com)

Кому нельзя есть инжир

Хотя инжир является полезным фруктом, некоторым людям его следует употреблять с осторожностью или вообще избегать:

Людям с аллергией

У некоторых людей может быть аллергия на инжир. Это касается тех, кто имеет аллергию на фрукты из семейства тутовых (таких как шелковица). Симптомы могут включать зуд, отек, сыпь или даже анафилактический шок в тяжелых случаях.

Людям с синдромом раздраженного кишечника (СПК)

Инжир содержит много клетчатки, которая может вызвать вздутие, газообразование или даже диарею у людей с СПК или чувствительным пищеварением.

Людям с низким уровнем сахара в крови (гипогликемия)

Инжир содержит натуральный сахар, потому может повышать уровень сахара в крови. Людям с гипогликемией нужно употреблять его с осторожностью, чтобы избежать резких скачков сахара.

Людям с заболеваниями почек или желчного пузыря

Инжир богат оксалатами, которые могут способствовать образованию камней в почках или желчном пузыре у людей, подверженных этим проблемам.

Людям, принимающим определенные медикаменты

Инжир может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как кроворазжижающие средства (например, варфарин), поскольку он содержит витамин K, который может снижать эффективность этого лекарства.

Людям с диабетом

Из-за высокого содержания сахара в инжире (особенно сушеном) его следует употреблять с осторожностью людям с диабетом, поскольку он может повысить уровень сахара в крови. Важно контролировать порции и посоветоваться с лечащим врачом.

Людям с чувствительностью к фруктозе

Инжир содержит фруктозу, и людям с непереносимостью фруктозы или с нарушением ее усвоения лучше избегать его употребления, чтобы не вызвать проблем с пищеварением.

Сушеный инжир является особенно концентрированным источником полезных веществ, однако содержит больше сахара и калорий, поэтому следует потреблять его в меру.