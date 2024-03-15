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Эти моющие средства никогда не совмещайте между собой: можете навредить здоровью

Пятница 15 марта 2024 18:25
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Эти моющие средства никогда не совмещайте между собой: можете навредить здоровью Какие моющие средства нельзя совмещать между собой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время уборки дома все экспериментируют с моющими средствами, чтобы достичь чистоты. В частности, смешивать некоторые средства категорически нельзя, ведь это может привести к химическим реакциям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha Stewart.

Отбеливатель и уксус

Отдельно отбеливатель и уксус являются двумя эффективными очистительными средствами для дома, но их никогда не следует использовать вместе.

Медик Марианн Амиршахи рассказал, что смешивание этих двух очистных продуктов приводит к образованию газообразного хлора. Сам хлор очень раздражает дыхательные пути и глаза. Он может вызвать серьезные проблемы с дыханием.

Когда газообразный хлор реагирует с водой, он может образовывать кислоту, вызывающую ожоги кожи.

Перекись водорода и уксус

Сочетание перекиси водорода и уксуса может привести к потенциально опасной химической реакции.

Смесь может производить надуксусную кислоту, то есть коррозионное вещество, которое может раздражать глаза, кожу и дыхательную систему.

Надуксусная кислота также потенциально вредна при попадании внутрь. Сочетание этих двух чистящих средств также может высвободить пары, которые могут быть опасными для вдыхания.

Отбеливатель и аммиак

Смешивать отбеливатель и нашатырный спирт очень небезопасно. Сочетание этих двух химических веществ производит хлорамин, а это еще один токсичный газ, раздражающий глаза и дыхательные пути, затрудняя дыхание. В более высоких концентрациях он может вызвать тошноту.

Отбеливатель и спирт

Сочетание отбеливателя и спирта опасно как для здоровья, так и для поверхностей, которые собираетесь очистить. Это может привести к серьезному повреждению органов, а также действовать как коррозионный агент и разрушать поверхности, которых касаетесь.

Пятновыводитель и отбеливатель

Большинство пятновыводителей содержат аммиак или другие кислоты, которые помогают расщепить плесень и удалить пятна. Если эти соединения будут смешаны с отбеливателем, то могут вызвать испарение газа и являются потенциально ядовитыми.

Очиститель духовок и отбеливатель

Чистящие духовки часто содержат щелочные вещества, и смешивание их с отбеливателем может привести к образованию газообразного хлора.

Как и другие комбинации, это может вызвать раздражение глаз, носа и горла, кашель и боль в груди.

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