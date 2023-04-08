Вот почему категорически нельзя мыть пол старой одеждой

В современных магазинах можно найти множество полезных вещей для дома. В частности, есть большое количество разных тряпок для чего угодно, но привычка экономить очень часто останавливает от таких покупок. Поэтому обычно люди моют пол старой футболкой или полотенцем.

Почему так категорично делать нельзя - читайте на Styler ниже .

Народные приметы

Есть приметы, что неправильная уборка может навлечь беду. Особенно нельзя использовать при уборке вещи, уже отжившие свое.

Считается, если в доме есть незамужняя девушка, то по приметам из-за того, что мама моет пол старой одеждой, она будет обречена на одиночество и никогда не выйдет замуж.

Также нельзя использовать свои вещи для уборки: футболки, майки, старые рубашки, ведь это может привести к болезни.

В общем, все вещи для уборки дома нужно покупать, иначе возникнут проблемы и неурядицы. Это касается и членов семьи.

На вещах много бактерий

В частности, использовать старые вещи для уборки также не гигиенически. Все потому, что на тряпках есть бактерии, среди которых может оказаться и кишечная палочка.

К тому же, некоторые ткани не поглощают должным образом влагу и будут просто размазывать грязь с водой по поверхности. Поэтому следует пользоваться для уборки специально предназначенными для этого тряпками.

Как помыть пол без разводов

Перед мытьем пол необходимо очистить от пыли и другого мусора. Для этого подойдет пылесос или обычный веник.

Если же на полу есть большие пятна, то от них лучше избавиться отдельно.

После удаления излишней грязи можно мыть пол, но в воде нужно развести нашатырный спирт или уксус. Идеальная пропорция - 1 ст.л средства на 1 л воды.