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Быстро повредится: вот какие вещи категорически нельзя убирать пылесосом

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Суббота 13 мая 2023 12:21
Быстро повредится: вот какие вещи категорически нельзя убирать пылесосом Что нельзя убирать пылесосом (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Пылесос может быть наиболее универсальным инструментом в арсенале очистки. В частности, есть несколько предметов, которые вам нужно будет очистить другим способом. Все потому, что они могут повредить прибор.

Какие вещи нельзя убирать пылесосом - читайте на Styler ниже.

Жидкости

Пылесос - это электроприбор, который не должен подвергаться воздействию влаги. Поэтому всасывание жидкости может привести к повреждению прибора. В этом случае вместо пылесоса используйте тряпку и веник.

Стекло

Следует помнить, что остатки стекла могут повредить мешок пылесоса и выпасть за его пределы.

К тому же это не самый безопасный способ избавиться от битого стекла. Вместо прибора лучше использовать для уборки веник и совок. Также в конце убедитесь, что в щетке не осталось мелких обломков.

Волосы

Мех, как и волосы, если их слишком много, могут забить трубу вашего пылесоса. Чтобы этого избежать, регулярно убирайте в доме.

Маленькие вещи

Такие мелкие предметы, как монеты, ручки и листья растений могут засорить пылесос. Поэтому перед тем как приступать к уборке, тщательно проверьте, нет ли на полу такого мелкого мусора.

Пепел

Если в пылесосе будет много пыли и пепла, то он может даже сломаться. Поэтому лучше использовать веник с совком, а в завершение провести влажную уборку.

Ранее мы сообщали, зачем отверстие в трубе пылесоса на конце ручки.

Также мы писали, как часто нужно пылесосить и мыть пол.

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