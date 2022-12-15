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Эти места в доме нужно убрать перед Новым годом, чтобы привлечь счастье и успех

Какие места в доме нужно убрать перед Новым годом (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Новый год 2023 года наступит совсем скоро. Чтобы привлечь в свою жизнь удачу, деньги и везение, важно убрать некоторые места в доме. Тогда успех будет с вами во весь год Кролика.

Об этом пишет SantePlus.

Согласно фэн-шую, перед наступлением Нового года необходимо очистить три основных места в доме. Чистый дом привлекает процветание и богатство. Для этого нужно регулярно убирать свой дом.

Какие места в доме убрать перед Новым годом

Наведение порядка возле входа

Чтобы удача, успех и благополучие вошли в дом, необходимо убрать его у входной двери. Ваши коврики, входная дверь и коридор должны сиять чистотой.

Уберите в кухне

Второе место в вашем доме, которое нужно тщательно убрать, это кухня. Эта часть дома всегда должна быть в чистоте и порядке. Поддержание идеальной гигиены в доме - одно из главных правил фэн-шуя для создания и привлечения гармонии.

Хорошо подметите пол

Убирая дом, подметайте пол от двери до улицы. Это позволит положительным настроениям проникнуть в ваш дом.

Добавим, что согласно некоторым правилам фэн-шуя, чтобы отогнать негатив, у входа в дом необходимо повесить лист алоэ. Это растение обладает лечебными свойствами и служит для отпугивания плохих энергий.

Также важно проветривать все комнаты в доме. Все для того, чтобы все плохое ушло, а все хорошее вошло в дом. Естественный свет будет способствовать удаче и гармонии.

Раньше мы называли вещи, которые нужно выбросить перед Новым годом, чтобы в дом вошло счастье.

Также мы писали, как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно обязательно сбылось.

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