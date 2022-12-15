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Ці місця в будинку потрібно прибрати перед Новим роком, щоб залучити щастя та успіх

Які місця в будинку потрібно прибрати перед Новим роком (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Новий рік 2023 настане зовсім скоро. Щоб залучити у своє життя удачу, гроші та везіння, важливо прибрати деякі місця в будинку. Тоді успіх буде з вами у весь рік Кролика.

Про це пише SantePlus.

Згідно з фен-шую, перед настанням Нового року необхідно очистити три основні місця в будинку. Чистий будинок приваблює процвітання і багатство. Для цього потрібно регулярно прибирати свій будинок.

Які місця в будинку прибрати перед Новим роком

Наведення порядку біля входу

Щоб удача, успіх і благополуччя увійшли у будинок, необхідно прибрати його біля вхідних дверей. Ваші килимки, вхідні двері та коридор повинні сяяти чистотою.

Приберіть у кухні

Друге місце у вашому домі, яке потрібно ретельно прибрати, це кухня. Ця частина будинку завжди повинна бути в чистоті і порядку. Підтримання ідеальної гігієни в будинку - одне з головних правил фен-шуй для створення і залучення гармонії.

Добре підметіть підлогу

Прибираючи будинок, підмітайте підлогу від дверей до вулиці. Це дозволить позитивним настроям проникнути у ваш дім.

Додамо, що згідно з деякими правилами фен-шуй, щоб відігнати негатив, біля входу в будинок необхідно повісити листок алое. Ця рослина має лікувальні властивості та служить для відлякування поганих енергій.

Також важливо провітрювати всі кімнати в домі. Все для того, щоб все погане пішло, а все хороше увійшло в будинок. Природне світло сприятиме удачі та гармонії.

Раніше ми називали речі, які потрібно викинути перед Новим роком, щоб в дім увійшло щастя.

Також ми писали, як правильно загадати бажання на Новий рік, щоб воно обов'язково збулося.

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