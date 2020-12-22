Ці речі потрібно викинути перед Новим роком, щоб в дім увійшло щастя

Які речі треба викинути перед Новим роком (колаж: РБК-Україна)

Напередодні Нового року слід очистити будинок від ряду речей, які просто можуть перешкодити вашому щастю в наступні 365 днів 2021 року. Езотерики і психологи радять виділити день для генерального прибирання, щоб зустріти наступний рік в очищеному енергетично просторі.

Від чого слід позбутися в першу чергу, щоб в хату увійшло і оселилося в ньому щастя, пише ukr.media.

Старі документи, чеки, квитанції

Якщо на документі, квитанції не зазначено, що її потрібно зберігати певний період (і він ще не вийшов), позбудьтеся від нього. Непотрібні папірці стримують фінансові потоки, а також негативно впливають на ваш бюджет і грошове становище в цілому.

Чернетки

Якщо ви захоплені якимось хобі, це може призвести до завалів. Схеми для моделювання, в'язання, вишивки, старі малюнки або схеми книг - все це потрібно розібрати, а зайве - викинути, не шкодуючи.

Одяг, який вам не подобається

У Новий рік потрібно забирати тільки потрібне. Переберіть гардероб з особливою ретельністю. Все, що ви б з задоволенням носили, але чомусь не можете (велике, маленьке, не підходить за віком, кольором або фасоном), можна віддати на благодійність. Такий вчинок додатково залучить до вас благополуччя.

Речі для прибирання

Вам належить перевірити ванну, кухню та гараж, переглянути там всі швабри, миючі засоби, ганчірки та серветки. Варто викинути все занадто використане і затерте, відправити у сміття обмилки, баночки з-під засобів для миття посуду і старі віники.

Зіпсований посуд

Надбиті чашки - джерело негативу і приманка для проблем. Не бійтеся від них позбутися, оскільки на їх місці з'явиться нове кухонне начиння, яке буде радувати ваше око і притягувати достаток на обідній стіл.

Косметика, якою ви не користуєтеся

Засохла туш, старі тіні, затверділі лаки для нігтів - все це можна відправляти на смітник. Косметичні засоби служать для того, щоб покращувати зовнішність, робити її більш привабливою і здоровою.

Предмети-накопичувачі енергетики

Амулети, які перестали працювати. Або вдихніть в них нове життя, або замініть на наступний. Негатив можуть збирати недогарки свічок, старі сухі квіти, гербарії і засушені комахи.

Зламані речі

Ви не запливете далеко на дірявому плавальному матраці і не скористаєтеся за призначенням зламаною лижною палицею на балконі. А магнітики з відбитими краями не прикрашають ваш холодильник. Якщо вони вам дуже подобаються - вважайте, що у вас є привід вибратися у відпустку і привезти нових.

Речі, з якими у вас пов'язані погані спогади

Навіть, якщо така річ корисна (наприклад, колишній подарував відмінну кавомолку, але щоразу, торкаючись до неї, ви згадуєте, як негарно розлучилися) - пора її продати. Тоді за чашкою ранкової кави ви будете думати не про минуле, а про майбутнє і позитивні зміни швидше стануть частиною вашого повсякденності.

Прострочені ліки

Стан аптечки пов'язано зі сферою здоров'я безпосередньо. Коли всі таблетки, спреї і мазі зберігаються в порядку, це добре позначається на самопочутті, ви не пропустите прийом ліків, завжди будете бачити, коли і що потрібно докупити.

Непотрібні подарунки

Можливо, їх теж пора продати, і комусь вони виявляться потрібніше, ніж вам. А ви звільните місце для нових речей і приємних презентів.

Списки справ на рік

Якщо ви ведете списки справ на рік, перед настанням свята перегляньте їх. Все, що можна встигнути зробити за кілька днів перед годиною Ікс, зробіть. І позбавтеся від списку, навіть якщо в ньому залишились невиконані пункти.

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