Як відіпрати плями від поту з одягу: найпростіші способи
Літня спека призводить до того, що людина часто потіє. І піт залишає плями на одязі, які відіпрати простим порошком не виходить. Особливо сумно це виглядає на білому одязі.
Але впоратися з такими плямами допоможуть домашні засоби, які є в кожному будинку.
Як відіпрати плями від поту з одягу - читайте в матеріалі нижче.
Оцет
Звичайний білий оцет відмінно справляється з такими плямами та допомагає швидко від них позбутися.
Налийте 100 мл на пляму, замочіть на 15 хвилин. А потім виперіть зі звичайним милом або порошком і повісьте сушитися.
Харчова сода і перекис водню
Харчова сода служить відмінним дезинфікуючим засобом, і вона здатна не тільки видалити плями, але і позбавить від неприємного запаху.
Візьміть 20 г соди та 100 мл перекису водню. Змішайте їх в склянці до однорідного стану. Нанесіть суміш на пляму і м'яко потріть, наприклад, зубною щіткою. Залиште на 10 хвилин, а потім виперіть з милом або звичайним порошком.
Аспірин для старих плям
У складі аспірину є саліцилова кислота, яка допоможе видалити старі плями з тканини. Ця кислота проникає глибоко в тканину, але при цьому не руйнує її.
Візьміть одну таблетку аспірину і розчиніть її в склянці води (250 мл). Нанесіть цей розчин на пляму і потріть. Залиште на годину, а потім виперіть з господарським милом або порошком.
Солі
Звичайна кухонна сіль виводить плями на будь-якому одязі та добре підходить для білих футболок.
Візьміть 10 г солі та нанесіть на вологий одяг. Добре втирайте сіль в одяг і залиште на 12 годин. А потім виперіть і прополощіть, щоб видалити сіль з одягу.
Сода і засіб для миття посуду
Змішайте соду і засіб для миття посуду, нанесіть на пляму. Можна зверху полити перекисом водню і потерти. Залиште на 2 години, а потім виперіть одяг в машинці або руками.
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