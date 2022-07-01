Як відіпрати плями від поту з одягу: найпростіші способи

Але впоратися з такими плямами допоможуть домашні засоби, які є в кожному будинку.

Літня спека призводить до того, що людина часто потіє. І піт залишає плями на одязі, які відіпрати простим порошком не виходить. Особливо сумно це виглядає на білому одязі.

Як відіпрати плями від поту з одягу - читайте в матеріалі нижче.

Оцет

Звичайний білий оцет відмінно справляється з такими плямами та допомагає швидко від них позбутися.

Налийте 100 мл на пляму, замочіть на 15 хвилин. А потім виперіть зі звичайним милом або порошком і повісьте сушитися.

Харчова сода і перекис водню

Харчова сода служить відмінним дезинфікуючим засобом, і вона здатна не тільки видалити плями, але і позбавить від неприємного запаху.

Візьміть 20 г соди та 100 мл перекису водню. Змішайте їх в склянці до однорідного стану. Нанесіть суміш на пляму і м'яко потріть, наприклад, зубною щіткою. Залиште на 10 хвилин, а потім виперіть з милом або звичайним порошком.

Аспірин для старих плям

У складі аспірину є саліцилова кислота, яка допоможе видалити старі плями з тканини. Ця кислота проникає глибоко в тканину, але при цьому не руйнує її.

Візьміть одну таблетку аспірину і розчиніть її в склянці води (250 мл). Нанесіть цей розчин на пляму і потріть. Залиште на годину, а потім виперіть з господарським милом або порошком.

Солі

Звичайна кухонна сіль виводить плями на будь-якому одязі та добре підходить для білих футболок.

Візьміть 10 г солі та нанесіть на вологий одяг. Добре втирайте сіль в одяг і залиште на 12 годин. А потім виперіть і прополощіть, щоб видалити сіль з одягу.

Сода і засіб для миття посуду

Змішайте соду і засіб для миття посуду, нанесіть на пляму. Можна зверху полити перекисом водню і потерти. Залиште на 2 години, а потім виперіть одяг в машинці або руками.