5 фильмов, от которых перехватывает дыхание. Вы никогда не угадаете, что будет в финале

Существуют киноленты, которые не отпускают после финальных титров и заставляют прокручивать события еще долго после просмотра. Это фильмы с неожиданным финалом, где ничего не объясняют прямо, а сюжет закручивается так, что голова идет кругом.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 интересных фильмов, которые стоит увидеть, ведь это - психологические триллеры, которые держат в напряжении до последней секунды.

"Американский психопат"

Стильный, холодный и гипнотический фильм об успешном биржевике, который после работы убивает людей. Или нет? Зрителю до последнего не дают ответа, что из этого было реальностью, а что - фантазией. Финал настолько размыт, что каждый видит свое, и именно в этом сила ленты.

"Исчезнувшая"

Супружеская жизнь трещит по швам, жена исчезает, а мужа обвиняют в убийстве. Но все гораздо сложнее, чем кажется. Психологическая игра переходит в настоящий триллер, где жертва и агрессор меняются местами. И финал - это удар, после которого не знаешь, кого жаль больше.

"Лобстер"

В мире, где одиночество становится преступлением, людей превращают в животных, если они не найдут пару. Абсурдная антиутопия, которая больно попадает в современные отношения и страх быть ненужным. Сюжет развивается медленно, но держит ощущением, что все приближается к чему-то тревожному. А потом только темнота и тишина, без ответа.

"Начало"

Главный герой ворует идеи во сне, но на этот раз должен сделать все наоборот, чтобы встроить мысль. Сложные сюжетные линии затягивают зрителя в лабиринт, где трудно определить, что реальность, а что только бред. И когда кажется, что уже все понятно, появляется последний кадр. И это лишь дает новый толчок мыслям.

"Остров проклятых"

Полицейский приезжает на остров, чтобы расследовать ужасное дело. Но чем дальше он идет, тем больше мир вокруг него трещит по швам. И в конце появляется понимание, что все может быть наоборот. А потом главный герой задает финальный вопрос, от которого мороз по коже.