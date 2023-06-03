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6 неприхотливых комнатных растений, за которыми не нужно ухаживать

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Суббота 03 июня 2023 12:30
6 неприхотливых комнатных растений, за которыми не нужно ухаживать Какие растения неприхотливы в уходе (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Комнатные растения в доме помогают очистить воздух. Также они эстетически дополняют интерьер комнаты. К тому же есть растения, которые неприхотливы в уходе.

За какими комнатными растениями не нужно ухаживать - читайте на Styler ниже.

Хлорофитум

Такое растение очень часто можно встретить в подъездах. Все потому, что хлорофитум не требует частого полива, растет в тени. Также не требует особой температуры воздуха.

6 неприхотливых комнатных растений, за которыми не нужно ухаживать

Хлорофитум (wikipedia)

"Тещин язык" или сансевиерия

Такое растение может обходиться без воды и солнца в течение нескольких недель. К тому же, даже после такого испытания растение возобновится в рекордно короткие сроки.

6 неприхотливых комнатных растений, за которыми не нужно ухаживать

Сансевиерия (freepik)

Кактус

Разнообразие форм кактусов позволяет подобрать нужный цветок к любому интерьеру. Основные требования - специальная почва, большое количество солнечного света и снижение полива.

Летом их можно выставить на балкон. Зимой при интенсивном отоплении нужно следить, чтобы не пересыхал воздух.

Важно, что поливать кактусы можно двумя способами: сверху или через поддон с водой, но перед каждым поливом почва должна полностью просохнуть. При поливе следует следить, чтобы влага не попала на ствол, поскольку от этого он может загнить.

6 неприхотливых комнатных растений, за которыми не нужно ухаживать

Кактус (wikipedia)

Денежное дерево

За таким деревом очень легко ухаживать. Поливать растение нужно примерно один раз в неделю, а солнечное освещение для него нужно умеренное.

Но обязательно нужно ставить вазон подальше от отопительных приборов и радиаторов. Также дерево не нуждается в пересадке. Горшок для растения можно менять на новый тогда, когда прежний стал малым.

6 неприхотливых комнатных растений, за которыми не нужно ухаживать

Денежное дерево (flickr)

Плющ

Комнатный плющ - это действительно очень неприхотливое растение. Длина его побегов достигает пяти метров, поэтому плющ лучше всего поместить в подвесной горшок, умеренно поливать и периодически подрезать.

6 неприхотливых комнатных растений, за которыми не нужно ухаживать

Плющ (Unsplash)

Бамбук

Драцена Сандера или бамбук - это довольно популярное растение, не требующее особого ухода. Его обычно продают в виде пучка зеленых стеблей, помещенных в вазу с водой и мелкими камешками. Бамбук достаточно поставить не в солнечном месте и раз в две недели менять воду.

6 неприхотливых комнатных растений, за которыми не нужно ухаживатьБамбук

Ранее мы сообщали, какие комнатные растения нужно обязательно иметь в спальне.

Также мы писали, как понять, что комнатное растение нуждается в немедленной подкормке.

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