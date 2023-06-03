6 неприхотливых комнатных растений, за которыми не нужно ухаживать

Комнатные растения в доме помогают очистить воздух. Также они эстетически дополняют интерьер комнаты. К тому же есть растения, которые неприхотливы в уходе.

За какими комнатными растениями не нужно ухаживать - читайте на Styler ниже .

Хлорофитум

Такое растение очень часто можно встретить в подъездах. Все потому, что хлорофитум не требует частого полива, растет в тени. Также не требует особой температуры воздуха.

Хлорофитум (wikipedia)

"Тещин язык" или сансевиерия

Такое растение может обходиться без воды и солнца в течение нескольких недель. К тому же, даже после такого испытания растение возобновится в рекордно короткие сроки.

Сансевиерия (freepik)

Кактус

Разнообразие форм кактусов позволяет подобрать нужный цветок к любому интерьеру. Основные требования - специальная почва, большое количество солнечного света и снижение полива.

Летом их можно выставить на балкон. Зимой при интенсивном отоплении нужно следить, чтобы не пересыхал воздух.

Важно, что поливать кактусы можно двумя способами: сверху или через поддон с водой, но перед каждым поливом почва должна полностью просохнуть. При поливе следует следить, чтобы влага не попала на ствол, поскольку от этого он может загнить.

Кактус (wikipedia)

Денежное дерево

За таким деревом очень легко ухаживать. Поливать растение нужно примерно один раз в неделю, а солнечное освещение для него нужно умеренное.

Но обязательно нужно ставить вазон подальше от отопительных приборов и радиаторов. Также дерево не нуждается в пересадке. Горшок для растения можно менять на новый тогда, когда прежний стал малым.

Денежное дерево (flickr)

Плющ

Комнатный плющ - это действительно очень неприхотливое растение. Длина его побегов достигает пяти метров, поэтому плющ лучше всего поместить в подвесной горшок, умеренно поливать и периодически подрезать.

Плющ (Unsplash)

Бамбук

Драцена Сандера или бамбук - это довольно популярное растение, не требующее особого ухода. Его обычно продают в виде пучка зеленых стеблей, помещенных в вазу с водой и мелкими камешками. Бамбук достаточно поставить не в солнечном месте и раз в две недели менять воду.

Бамбук