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Романтические истории на основе книг. 4 ярких фильма, которые очаруют вас сюжетом и героями

Понедельник 16 сентября 2024 19:45
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Романтические истории на основе книг. 4 ярких фильма, которые очаруют вас сюжетом и героями Романтические фильмы, снятые на основе книг (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Если вы любите открывать для себя свежие кинематографические истории и ищете новые яркие впечатления, то наша следующая подборка может вам в этом помочь.

РБК-Украина (проект Styler) пишет об атмосферных лентах, снятых на основе книг.

"Прыжок с высоты"

Фильм рассказывает о девушке, которая испытывает серьезную тревожность, и столкнулась с тем, что должна преодолеть собственные страхи и вернуть себе контроль над жизнью. Все это она делает для того, чтобы почтить желание своей лучшей подруги, и смелые действия помогают героине обрести настоящую любовь.

"Зимний залив"

Эта лента рассказывает про Элизабет и Йон-Йон, живущих в одном городе, но в разных мирах. Между ними вспыхивает страстная первая любовь. Но поможет ли это сильное чувство главным героем справиться с возникающими между ними классовыми и культурными барьерами?

"Всегда самый крутой парень"

Данная комедия знакомит зрителя с историей Марты, жизнь которой висит на волоске, а любовь уже не кажется ей такой реальной. Героиня переносит операцию и начинает выздоровление. Удастся ли ей овладеть собственными чувствами, возобладать над давними секретами и судьбой, которая постоянно вносит свои сюрпризы?

"Сегодня мы поговорим о том дне"

Драма демонстрирует жизненные пути Наренды и Ведьнга. Они пересекаются впервые, а прошлое встречается с настоящим в этой кинематографической адаптации романа Nanti Kita Cerita tentang Hari от индонезийской писательницы Марчеллы Фебритрисии Путри.

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А также мы рассказывали про 5 культовых боевиков, которые нужно посмотреть хотя бы раз в жизни.

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