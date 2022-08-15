Корисна ожина: скільки ягід потрібно з'їсти в день, щоб поліпшити своє здоров'я

Сезон ожини в Україні в самому розпалі й зараз вона встигає не тільки в садах біля будинку, але і в лісі. Фахівці рекомендують включити ці ягоди в щоденний раціон, оскільки ожина здатна значно поліпшити стан здоров'я.

Про це розповіла співзасновниця школи здорового харчування Nodiet Ольга Дорош у коментарі для ZAXID.NET.

Корисні властивості ожини

Ожина містить в собі велику кількість вітамінів і антиоксидантів. Ця ягода значно підвищує імунітет і зміцнює здоров'я, а ще:

Покращує діяльність судин головного мозку

Активізує процеси мислення

Підтримує пам'ять

Знижує холестерин

Підвищує імунітет

Покращує сон і травлення

Допомагає контролювати рівень цукру в крові

"Ця ягода багата вітамінами антиоксидантами, волокнами, органічними кислотами, мінеральними речовинами, які дуже потрібні нашому організму. Включивши її в щоденний раціон, можна наповнити організм вітамінами й заодно поліпшити загальний стан, підвищити імунітет і так далі", - підкреслила Ольга Дорош.

Вона додала, що ожина - джерело антиоксидантів, до яких відносяться антоціани. Ще в цій ягоді багато вітамінів С, Е, К, кальцію і марганцю.

Антиоксиданти допомагають боротися з вільними радикалами та зменшити запалення мозку, що призводить до когнітивних проблем. Ще в антиоксидантів є протизапальні та антимікробні властивості, що робить ожину корисною для здоров'я зубів і ясен.

Фото: Ожина - джерело вітамінів, антиоксидантів і мінералів (pixabay.com)

Скільки потрібно їсти ожини в день

За словами Дорош, в одній чашці сирої ожини міститься 30,2 мг вітаміну З, що становить половину добової норми. А ще в цій порції 8 г клітковини, яка відіграє важливу роль в процесах травлення.

Щодня можна вживати 400 г фруктів і ягід, але фахівець з харчування рекомендує цю норму розділити на кілька прийомів.

Наприклад, вранці з'їсти жменю ожини на сніданок - додати в кашу. Потім додати 150-200 г в несолодкий йогурт для перекусу. Ще ожину можна додавати в салати із зеленого листя (рукола, шпинат, листя салату), томатів чері, невеликого огірка і козячого сиру. Заправити такий салат можна оливковою олією і лимонним соком.

Як правильно заготовити на зиму ожину

Найкращий спосіб заготівлі ожини на зиму - це заморозка, при якій ягоди зберігають максимум корисних речовин.

Для заморозки потрібно брати свіжі ягоди, які недавно були зірвані. Збирати потрібно тільки стиглу ожину.

Ягоди потрібно викласти на піднос або деко, так, щоб вони не стикалися один з одним. А після - поставити в морозилку. Через кілька годин заморожені ягоди скласти в пакети для заморозки або контейнери.

Взимку такі ягоди можна використовувати для каш, компотів, смузі або для приготування десертів.